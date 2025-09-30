Wo ist der Reformationstag 2025 am 31. Oktober überall ein Feiertag?

Der Reformationstag 2025 ist in den meisten Bundesländern ein Feiertag - aber längst nicht in allen. Wo ist überall am 31. Oktober frei?

Hier bekommen Sie die Infos zum Reformationstag 2025. Dabei erklären wir auch, welche Bedeutung eigentlich dahintersteckt und warum er genau an diesem Datum gefeiert wird.

Datum: Wann ist der Reformationstag 2025?

Der Reformationstag hat in jedem Jahr das Datum 31. Oktober - 2024 fällt er auf einen Freitag. Am selben Tag ist übrigens Halloween.

Bundesländer: Wo ist der Reformationstag Feiertag?

In neun Bundesländern im Norden und Osten von Deutschland ist der Reformationstag 2025 ein Feiertag. Welche Bundesländer das sind, sehen Sie in unserer Übersicht:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In diesen Bundesländern haben die Menschen also frei. In den fünf ostdeutschen Ländern gilt das bereits seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist der Reformationstag erst seit 2018 ein regulärer Feiertag.

Bedeutung: Warum wird der Reformationstag am 31. Oktober 2025 gefeiert?

Am 31. Oktober 1517 hatte der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche Wittenberg angeschlagen. Luther kritisierte die Auffassung, dass der Mensch nur durch gute Werke und die Zahlung von Ablass von der Sünde erlöst werden könne. Dies sei bereits durch den Tod Jesu am Kreuz geschehen, argumentierte er.

Reformationstag: In allen Bundesländern war er nur einmal Feiertag

Die 95 Thesen zum Ablass, die Martin Luther 1517 verbreitete, hatten nachhaltige Folgen: Damit leitete er die Reformation der Kirche ein - neben der katholischen entstand die evangelische Kirche.

Zum 500. Jahrestag des Ereignisses war der Reformationstag 2017 ausnahmsweise bundesweit ein Feiertag. Doch die Freude über den zusätzlichen freien Tag währte in so einigen Bundesländern wie Bayern nur kurz. Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein führten den Reformationstag 2018 allerdings als neuen, regelmäßigen Feiertag ein. Seitdem gilt er in neun Bundesländern.

Allzu lange feiern hätte man in Bayern am Abend - Halloween - ohnehin nicht feiern dürfen: Allerheiligen am 1. November ist ein stiller Tag mit Tanzverbot in Bayern.