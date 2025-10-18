Wo ist der Weltkindertag 2026 gesetzlicher Feiertag? Datum und Bedeutung

Der Weltkindertag 2026 wird international begangen. In Deutschland ist er sogar gesetzlicher Feiertag - allerdings haben nur die Menschen in einem einzigen Bundesland frei.

Aber was steckt eigentlich hinter dem Kindertag? Hier gibt es alle Hintergründe rund um den Feiertag: Wann ist das Datum? Was ist die Bedeutung? Und wo ist der Weltkindertag 2026 ein gesetzlicher Feiertag?

Datum: Wann ist der Weltkindertag 2026

Das Datum für den Weltkindertag ist in Deutschland der 20. September. 2026 ist das ein Sonntag. Übrigens gibt es auch einen Internationalen Kindertag am 1. Juni.

Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Der Weltkindertag ist ausschließlich in Thüringen ein Feiertag. Das dort geltende Feiertagsgesetz wurde 2019 vom thüringischen Landtag mit den Stimmen von Linke, SPD und Grünen entsprechend geändert. Durch den Weltkindertag steigt die Zahl der arbeits- und schulfreien Feiertage in Thüringen auf elf.

Während in Thüringen die Menschen frei haben und die Geschäfte geschlossen bleiben, ist der Weltkindertag in allen anderen Bundesländern kein Feiertag. Im Rest von Deutschland gibt es an diesem Tag also weder schulfrei noch arbeitsfrei.

Kindertag-Bedeutung: Warum gibt es einen Weltkindertag am 20. September?

Der Weltkindertag am 20. September soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht einfach Kinder sein dürfen. Es geht also um Einsatz für die Rechte der Kinder und die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig sollen sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks UNICEF zu unterstützen.

In vielen Gemeinden und Städten gibt es Veranstaltungen zum Weltkindertag. Außerdem steht auch Kitas und Schulen frei, Aktionen zu diesem besonderen Tag zu organisieren.

Die Idee stieß in vielen Ländern auf breite Zustimmung: Der Weltkindertag wird in mehr als 145 Ländern begangen - wenn auch in der Regel nicht als gesetzlicher Feiertag.

Neben Weltkindertag gibt es Internationalen Kindertag

Es gibt kein weltweit einheitliches Datum für einen Kindertag. In manchen Ländern wird der Weltkindertag am 20. September begangen, in anderen der Internationale Kindertag am 1. Juni. „Auch in der ehemaligen DDR galt der 1. Juni traditionell als Kindertag“, heißt es von Unicef dazu.

In den USA ist es der 20. November, an dem ein Internationaler Tag der Kinderrechte begangen wird. Der Hintergrund: Die UN-Vollversammlung hatte die Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 beschlossen.