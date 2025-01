Spitzenköchin aus Bad Soden «Aufsteigerin des Jahres»

Isabelle Pering, Küchenchefin und Inhaberin von «bellasLokal» in Bad Soden, ist vom Restaurantführer «Gault&Millau» zur bundesweiten «Aufsteigerin des Jahres» gekürt worden. «Es gibt Restaurants, die beeindrucken mit opulenter Dekoration und gewagten Gerichten. Und dann gibt es Orte wie Bellas Lokal in Bad Soden, die mit schlichter Eleganz und ehrlicher Küche einen bleibenden Eindruck hinterlassen», heißt es in der Begründung.

Bevor sie ihr eigenes Restaurant aufmachte, hatte Pering unter anderem im beim Spitzenkoch Kevin Fehling in Hamburg oder als Souschefin im Frankfurter Gustav Erfahrungen gesammelt.

«Lafleur» erstmals mit fünf Hauben

Das beste Restaurant in Hessen ist demnach das Frankfurter «Lafleur», das erstmals fünf schwarze Hauben bekam. Fünf Kochhauben sind die höchste Kategorie im «Gault&Millau». In Rot sind sie noch einen Tick besser als in Schwarz. Dahinter folgt als einziges Restaurant mit vier Hauben das «Sevens Swans»

Neu aufgenommene Restaurant sind in diesem Jahr etwa das «Sommerfeld» im Frankfurter Bahnhofsviertel, das auf Anhieb drei schwarze Hauben bekam. Das «Margaux» in Limburg (zwei rote Hauben), das «Henrichs» in Wiesbaden (eine rote Haube) und das «Eno Restaurant & Winebar» in Kassel mit einer schwarzen Haube.

Zahl der Spitzenrestaurants in Deutschland wächst

Generell zeigt die diesjährige Ausgabe, dass in ganz Deutschland die Zahl ausgezeichneter Restaurants wächst. «Die absolute Spitze in Deutschland ist noch besser und größer geworden – 20 Prozent mehr Auszeichnungen mit vier oder fünf Hauben sind ein eindrucksvoller Qualitätsausweis für die deutsche Gastronomie» erklärte «Gault&Millau»-Herausgeber Jochen Rädeker.

Als weiteren Trend haben die Fachleute laut Rädeker nachhaltige Konzepte und regionale Waren ausgemacht. Zum «Koch des Jahres» kürte der Restaurantführer Benjamin Peifer vom «Intense» in Wachenheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.