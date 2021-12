Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt in der EL: Liveticker und Infos zur Übertragung

Fenerbahce Istanbul und Eintracht Frankfurt treffen in der Europa League aufeinander. Dieser Artikel liefert Ihnen alle Infos rund um Übertragung im Stream und Free-TV und zum Liveticker.

In der diesjährigen Europa League Saison steht das letzte von insgesamt sechs Gruppenphasenspielen bevor. Die UEFA hat in diesem Jahr einige Veränderungen in der Europa League getroffen. So treffen nach einer einzigen Qualifikationsphase nur noch 32 Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander - in den vergangenen Jahren waren es immer 48 Mannschaften, die die Chancen auf den Sieg bekommen haben. Aus deutscher Sicht sind Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen mit von der Partie.

An dem bevorstehenden Spieltag trifft Eintracht Frankfurt auf Fenerbahce Istanbul. Möchten Sie gerne wissen, wann und wo das Spiel stattfindet, wo es übertragen wird, wie die bisherige Bilanz der beiden Teams war und ob es hier einen Liveticker geben wird? Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um Übertragung live im Stream und Free-TV, Liveticker, Sender und Bilanz.

Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt: Datum und Uhrzeit

Das letzte Spiel aus der Gruppenphase der UEFA Europa League zwischen Fenerbahce Istanbul und Eintracht Frankfurt findet am 09. Dezember 2021 statt. Diesmal muss sich Eintracht Frankfurt in einem Auswärtsspiel beweisen. Der Anstoß der Partie wird um 18.45 Uhr in Istanbul sein.

Fenerbahce Istanbul gegen Eintracht Frankfurt: Übertragung live im Stream - und im Free-TV?

Die beiden letzten Spiele der Gruppenphase mit deutscher Beteiligung gibt es bei RTL+ zu sehen. Die Partie zwischen Fenerbahce Istanbul und Eintracht Frankfurt gibt es daher nur kostenpflichtig bei RTL+ zu sehen. Der Sender überträgt an jedem Spieltag acht Einzelspiele sowie eine Konferenz, in der Sie sich einen Überblick über alle laufenden Spiele verschaffen können. An jedem Spieltag gibt es außerdem eine ausgewählte Highlight-Partie im Free-TV zu sehen. Diese Partien gibt es immer auf RTL oder NITRO zu sehen.

RTL+ ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Auch in diesem Jahr hat sich RTL alle Rechte für die Übertragung der UEFA Europa League und UEFA Conference League gesichert. Für 4,99 Euro pro Monat können Sie alle Spiele der beiden Turniere verfolgen.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Europa League Spiel zwischen Istanbul und Frankfurt:

Spiel: Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt , Gruppenphase der Europa League 2021/22, 6. Spieltag

- , der 2021/22, 6. Spieltag Datum: 9. Dezember 2021

9. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Istanbul

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zu Istanbul vs. Frankfurt in der EL 2021/2022: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Alle Infos rund um die diesjährige Europa League Saison, finden Sie in unserem Datencenter - und zwar zeitaktuell im Überblick. Der Liveticker bringt Sie auf den neuesten Stand hinsichtlich Aufstellung, Ergebnisse, Tore, gelbe und rote Karte uvm.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Europa League 2021/2022: Istanbul - Frankfurt: Bilanz

Die beiden Teams treffen in dieser Europa League Saison nicht das erste Mal aufeinander. Frankfurt hat in diesem Jahr Fenerbahce bereits empfangen. Am 16. September trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1 unentschieden. Frankfurt konnte in dieser Partie nach einem frühen Gegentor (10. Minute) den Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeit (41. Minute) erzielen und sicherte sich somit einen Punkt. Im Jahr 2006 trennten sich Eintracht Frankfurt und Fenerbahce Istanbul ebenfalls mit einem unentschieden (2:2).

Das sind die Ergebnisse der Gruppenphase von Fenerbahce Istanbul und Eintracht Frankfurt:

16. September 2021: Frankfurt - Fenerbahce 1:1

- 1:1 30. September 2021: Fenerbahce - Olympiacos 0:3

- Olympiacos 0:3 30. September 2021: Antwerpen - Frankfurt 0:1

- 0:1 21. Oktober 2021: Fenerbahce - Antwerpen 2:2

- 2:2 21. Oktober 2021: Frankfurt - Olympiacos 3:1

- Olympiacos 3:1 04. November 2021: Olympiacos - Frankfurt 1:2

1:2 04. November 2021: Antwerpen - Fenerbahce 0:3

- 0:3 25. November 2021: Olympiacos - Fenerbahce 1:0

1:0 25. November 2021: Frankfurt - Antwerpen 2:2

Nach dem fünften Spieltag steht Eintracht Frankfurt an der Spitze der Gruppe D. Die Frankfurter konnten bisher 11 Punkte holen. Fenerbahce Istanbul liegt mit fünf Punkten auf dem dritten Platz. Frankfurt muss jedoch nach dem Remis gegen Antwerpen warten, bis der Einzug ins Achtelfinale feststeht.

