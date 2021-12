Ferien in Baden-Württemberg 2021, 2022 und 2023: Alle Termine

Alle Termine für die Ferien in Baden-Württemberg finden Sie für das Schuljahr 2021 / 2022 und für das Schuljahr 2022 / 2023 hier. Wann sind Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Pfingstferien?

Fünfmal im Schuljahr haben alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Ferien: im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten. Wann sind die Termine für die Schulferien? Hier finden Sie die komplette Übersicht für die Schuljahre 2021 / 2022 und 2022 / 2023.

Welche Ferien gibt es in Baden-Württemberg?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ferien in BaWü und über die jeweilige Dauer:

Sommerferien : sechs Wochen

sechs Wochen Herbstferien : eine Woche

eine Woche Weihnachtsferien : zwei Wochen

zwei Wochen Osterferien : eine Woche

eine Woche Pfingstferien: zwei Wochen

Dazu kommen noch bewegliche Ferientage, die von den Schulen festgelegt werden.

Ferien in Baden-Württemberg 2021 und 2022

Sommerferien in Baden-Württemberg 2021: 29.7. bis 11.9.2021

Herbstferien in Baden-Württemberg 2021: 2.11. bis 6.11.2021

Weihnachtsferien in Baden-Württemberg 2021 / 2022: 23.12.2021 bis 8.1.2022

Osterferien in Baden-Württemberg 2022: 19.4. bis 23.4.2022

in 2022: 19.4. bis 23.4.2022 Pfingstferien in Baden-Württemberg 2022: 7.6. bis 18.6.2022

Schulfrei ist außerdem nicht nur an den Feiertagen, sondern auch am Reformationstag am 31. Oktober 2021 und am Gründonnerstag, 14. April 2022.

Ferien in Baden-Württemberg 2022 und 2023

Sommerferien in Baden-Württemberg 2022: 28.7. bis 10.9.2022

Herbstferien in Baden-Württemberg 2022: 2.11. bis 4.11.2022

Weihnachtsferien in Baden-Württemberg 2022 / 2023: 21.12.2022 bis 7.1.2023

Osterferien in Baden-Württemberg 2023: 11.4. bis 15.4.2023

in 2023: 11.4. bis 15.4.2023 Pfingstferien in Baden-Württemberg 2023: 30.5. bis 9.6.2023

Die Schülerinnen und Schüler haben außerdem am Reformationstag am 31. Oktober 2022 und am Gründonnerstag am 6. April 2023 frei.

Bewegliche Ferientage in Baden-Württemberg

In jedem Jahr kann es bis zu fünf bewegliche Ferientage geben. Im Schuljahr Schuljahr 2021 / 2022 sind es vier, im Schuljahr 2022 / 2023 sind es fünf.

Die Termine für die Ferientage werden von den einzelnen Schulen festgesetzt und können von Veranstaltungen vor Ort abhängig gemacht werden. Gibt es in einer Stadt oder Gemeinde mehrere Schulen, müssen sie sich gemeinsam auf die Termine einigen. So kann es zum Beispiel auch zu Fasching Ferien geben, wenn die Ferientage von Rosenmontag bis Aschermittwoch festgelegt werden.

Schulferien in BaWü: Wie die Sommerferien im Kalender geplant werden

Die meisten Ferien-Termine kann Baden-Württemberg unabhängig von den anderen Bundesländern planen. Bei Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Pfingstferien muss es im Ferienkalender keine Abstimmung geben. Anders sieht das bei den Sommerferien aus.

Die Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz für die Länder geplant. Dabei gibt es Rahmenbedingungen: Diese Schulferien müssen sechs Wochen dauern und in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen.

Allerdings sollen die Ferien nicht überall zur gleichen Zeit stattfinden. Die Kultusministerkonferenz legt für die Bundesländer daher im Kalender unterschiedliche Termine für die Sommerferien fest. Das soll Reisechaos auf den deutschen Straßen verhindern und sich positiv auf den Tourismus auswirken. (sge)

