Ferien in Brandenburg 2023 und 2024: Alle Termine

Wann sind die nächsten Ferien in Brandenburg? Hier finden Sie für das Schuljahr 2022 / 2023 und das Schuljahr 2023 / 2024 alle Termine - für Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Sommerferien.

In Brandenburg gibt es in jedem Schuljahr fünf Ferien-Termine, an denen alle Schülerinnen und Schüler frei haben: im Herbst, zu Weihnachten, im Winter, zu Ostern und im Sommer. Dazu kommen bewegliche Ferientage.

Wann sind die Schulferien in Brandenburg? Hier finden Sie alle Angaben für die Schuljahre 2022 / 2023 und 2023 / 2024.

Welche Ferien gibt es in Brandenburg?

Hier bekommen Sie erst einmal eine Übersicht darüber, welche Ferien es in Brandenburg gibt:

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Sommerferien

Wie es vom Ministerium für Bildung, Jugend und Schule des Bundeslands heißt, kann der Unterricht am letzten Tag vor den Winterferien und am letzten Tag vor den Sommerferien bereits nach der dritten Stunde enden. Aber was sind die genauen Ferien-Termine, an denen in Brandenburg schulfrei ist? Hier folgen die Angaben für das aktuelle und das kommende Schuljahr, wie sie vom Ministerium genannt werden.

Wann sind die nächsten Ferien in Brandenburg 2023?

Nächste Ferien in Brandenburg sind die Osterferien 2023 vom 3. April bis zum 14. April.

Ferien in Brandenburg 2022 und 2023

Herbstferien in Brandenburg 2022: 24.10. bis 5.11.2022

Weihnachtsferien in Brandenburg 2022 / 2023: 22.12.2022 bis 3.1.2023

Winterferien in Brandenburg 2023: 30.1. bis 3.2.2023

in 2023: 30.1. bis 3.2.2023 Osterferien in Brandenburg 2023: 3.4. bis 14.4.2023

Sommerferien in Brandenburg 2023: 13.7. bis 26.8.2023

Ferien in Brandenburg 2023 und 2024

Herbstferien in Brandenburg 2023: 23.10. bis 4.11.2023

Weihnachtsferien in Brandenburg 2023 / 2024: 23.12.2023 bis 5.1.2024

Winterferien in Brandenburg 2024: 5.2. bis 9.2.2024

Osterferien in Brandenburg 2024: 25.3. bis 5.4.2024

Sommerferien in Brandenburg 2024: 18.7. bis 31.8.2024

Bewegliche Ferientage in Brandenburg

Zu den großen Ferien kommen nicht nur gesetzliche Feiertage in Brandenburg, sondern auch einige variable Ferientage, an denen die Schüler ebenfalls frei haben. In einem Schuljahr darf es maximal drei davon geben, in der Regel sind es aber weniger.

Diese Termine werden für die beweglichen Ferientage in Brandenburg genannt - die Schulen können sie aber verlegen und damit auf die Besonderheiten vor Ort abstimmen:

27.5.2022

19.5.2023

2.10.2023

10.5.2024

Schulferien in Brandenburg: Wie die Termine für die Sommerferien festgelegt werden

Alle Bundesländer haben sich auf einheitliche Regeln für die Ferien in Deutschland geeinigt. So beträgt die gesamte Dauer 75 Tage, wobei die Samstage der Ferienwochen eingerechnet werden. Die Sonntage und Feiertage in der Ferienzeit werden hingegen nicht mitgezählt.

Die genauen Termine für die Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien und Osterferien kann das Bundesland Brandenburg festlegen. Die Sommerferien sind hingegen eine Besonderheit: Die Kultusministerkonferenz übernimmt hier die Planung für die Bundesländer. Damit wird verhindert, dass in ganz Deutschland gleichzeitig Sommerferien stattfinden. Die unterschiedlichen Ferien-Termine sollen dem Tourismus zugutekommen und den Reiseverkehr entzerren.

Die Rahmenbedingungen für die Sommerferien sind dennoch in allen Bundesländern dieselben. So müssen diese Schulferien auch in Brandenburg zwingend sechs Wochen dauern und im Kalender in dem Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen. (sge)