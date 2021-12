Ferien in Hamburg 2021, 2022 und 2023: Alle Termine

Wann sind Ferien in Hamburg im Schuljahr 2021 / 2022 und im Schuljahr 2022 / 2023? Hier finden Sie alle Termine für die Schulferien wie Herbstferien, Weihnachtsferien, Frühjahrsferien oder Sommerferien.

Es gibt fünf Ferien-Termine in Hamburg, an denen alle Schülerinnen und Schüler frei haben: im Herbst, zu Weihnachten, im Frühjahr, zu Himmelfahrt oder Pfingsten und im Sommer. Dazu kommt noch ein freier Tag als Halbjahrespause.

Wann sind die Schulferien in Hamburg? Hier finden Sie alle Termine für das Schuljahr 2021 / 2022 und für das Schuljahr 2022 / 2023, wie sie die Behörde für Schule und Berufsbildung der Hansestadt angibt.

Welche Ferien gibt es in Hamburg?

Bevor weiter unten die Ferien-Termine folgen, finden Sie hier erst einmal die Übersicht darüber, welche Schulferien es im Stadtstaat Hamburg überhaupt gibt.

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahrespause

Frühjahrsferien

Ferien zu Himmelfahrt oder Pfingsten

zu oder Sommerferien

Winterferien oder Osterferien wie in vielen anderen Bundesländern gibt es in Hamburg damit unter diesen Namen nicht. Dafür haben die Schülerinnen und Schüler aber vergleichbare Frühjahrsferien und Ferien zu Himmelfahrt oder zu Pfingsten. Dazu kommen die Termine der gesetzlichen Feiertage im Hamburg.

Ferien in Hamburg 2021 und 2022

Herbstferien in Hamburg 2021: 4.10. bis 15.10.2021

in 2021: 4.10. bis 15.10.2021 Weihnachtsferien in Hamburg 2021 / 2022: 23.12.2021 bis 4.1.2022

in 2021 / 2022: 23.12.2021 bis 4.1.2022 Halbjahrespause: 28.1.2022

Frühjahrsferien in Hamburg 2022: 7.3. bis 18.3.2022

in 2022: 7.3. bis 18.3.2022 Ferien zu Himmelfahrt 2022: 23.5. bis 27.5.2022

zu 2022: 23.5. bis 27.5.2022 Sommerferien in Hamburg 2022: 7.7. bis 17.8.2022

Ferien in Hamburg 2022 und 2023

Herbstferien in Hamburg 2022: 10.10. bis 21.10.2022

in 2022: 10.10. bis 21.10.2022 Weihnachtsferien in Hamburg 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 6.1.2023

in 2022 / 2023: 23.12.2022 bis 6.1.2023 Halbjahrespause: 27.1.2023

Frühjahrsferien in Hamburg 2023: 6.3. bis 17.3.2023

in 2023: 6.3. bis 17.3.2023 Ferien zu Himmelfahrt 2023: 15.5. bis 19.5.2023

zu 2023: 15.5. bis 19.5.2023 Sommerferien in Hamburg 2023: 13.7. bis 23.8.2023

Unterrichtsbefreiung für Schüler mit christlichem Glauben im Hamburg

Wenn Schülerinnen und Schüler zu staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften gehören, können sie sich an religiösen Feiertagen vom Unterricht befreien lassen. Sie bekommen dann die Zeit, um an Gottesdiensten teilzunehmen, oder in wenigen Fällen am kompletten Tag schulfrei.

Bei anderen Religionen ist die Unterrichtsbefreiung laut der Behörde für Schule und Berufsbildung im Hamburg "aus wichtigem Grund" ebenfalls möglich. In jedem Fall müsse dass der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer frühzeitig mitgeteilt werden.

Evangelische Schüler müssen an diesem Tag die Gelegenheit haben, am Gottesdienst teilzunehmen:

Buß- und Bettag

Katholische Schüler können an diesen Tagen vom Unterricht befreit werden, um an Gottesdiensten teilzunehmen:

Heilige Drei Könige

Allerheiligen

Fronleichnam

Die Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung weist darauf hin, dass sich einige orthodoxe Kirchen noch nach dem julianischen Kalender richten und die christlichen Feiertage erst 13 Tage später begehen.

Unterrichtsbefreiung für Schüler mit jüdischem Glauben in Hamburg

Wer als Schüler zum Judentum gehört, hat an den folgenden Terminen das Recht auf eine Befreiung vom Unterricht, um an Gottesdiensten teilzunehmen:

Pessach

Schawuoth

Rosch Haschana

Jom Kippur

Sukkoth

Schemini Azareth

Simchat Thora

Unterrichtsbefreiung für Schüler mit islamischem Glauben in Hamburg

Wenn Schüler zum Islam gehören, können Sie zu diesen Terminen jeweils einen Tag schulfrei bekommen:

an einem der ersten beiden Tage des Opferfestes

an einem der ersten beiden Tage des Ramadanfestes

Außerdem müssen muslimische Schüler an diesem Tag Gelegenheit haben, am Gottesdienst teilzunehmen:

Aschuratag

Unterrichtsbefreiung für Schüler mit alevitischem Glauben in Hamburg

Alevitische Schülerinnen und Schüler müssen an diesen Tagen die Möglichkeit bekommen, am Gottesdienst teilzunehmen:

Aşure-Tag

Hızır-Lokması

Nevruz

Schulferien in Hamburg: So werden die Sommerferien-Termine im Kalender geplant

In allen Bundesländern haben die Schülerinnen und Schüler 75 Werktage Ferien, wobei die Samstage der Ferienwochen mitgezählt werden. Hamburg kann die Termine für die meisten Schulferien selbst festlegen. Eine Ausnahme sind aber die Sommerferien.

Die Planung der Termine für die Sommerferien im Kalender übernimmt die Kultusministerkonferenz für die Bundesländer. Durch diese Koordination soll verhindert werden, dass die Sommerferien überall gleichzeitig stattfinden. Allerdings müssen sie zwingend sechs Wochen dauern und in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen. (sge)

