Ferien in Mecklenburg-Vorpommern 2024 und 2025: Alle Termine

In Mecklenburg-Vorpommern (MV) gibt es sechs große Ferien-Termine: im Herbst, zu Weihnachten, im Winter, zu Ostern, zu Pfingsten und im Sommer. Dazu kommen zusätzliche Ferientage.

Wann sind die Schulferien in MV? Hier bekommen sie alle Termine für das Schuljahr 2023 / 2024 und das Schuljahr 2024 / 2025. Für berufliche Schulen gelten abweichende Ferien-Termine, die Sie weiter unten finden.

Welche Ferien gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?

Bevor weiter unten die Termine für die Ferien folgen, sehen Sie hier in der Übersicht noch einmal, welche Schulferien es in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt gibt:

Bewegliche Ferientage gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr. Stattdessen wurden "zusätzliche feststehende Ferientage" eingeführt, deren Anzahl von Schuljahr zu Schuljahr variieren kann. An diesen Ferientagen haben die Schülerinnen und Schüler in dem Bundesland zusätzlich zu den großen Ferien schulfrei. Dazu kommen noch die Termine für gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern.

Wann sind die nächsten Ferien in Mecklenburg-Vorpommern 2024?

Nächste Ferien in MV sind die Weihnachtsferien am 23.12.2024 bis 06.01.2025.

Mecklenburg-Vorpommern: Ferien in MV 2023 und 2024

Herbstferien in MV 2023: 9.10. bis 14.10.2023

Weihnachtsferien in MV 2023 / 2024: 21.12.2023 bis 3.1.2024

Winterferien in MV 2024: 5.2. bis 16.2.2024

Osterferien in MV 2024: 25.3. bis 3.4.2024

Pfingstferien in MV 2024: 17.5. bis 21.5.2024

Sommerferien in MV 2024: 22.7. bis 31.8.2024

Zusätzliche Ferientage sind im Schuljahr 2023/24 der 30.10.2023, 1.11.2023 und 10.5.2024.

Herbst: 04.10. und 21.10. bis 26.10.2024, 01.11.2024

Weihnachten: 23.12.2024 bis 06.01.2025

Winter: 03.02.2025 bis 14.02.2025

Ostern/Frühjahr: 14.04. bis 23.04.2025

Himmelfahrt/Pfingsten: 10.06.2025

Sommer: 28.07. bis 06.09.2025

Berufliche Schulen: Ferien-Termine 2023 und 2024 in MV

Herbstferien 2023: 9.10. bis 14.10.2023

Weihnachtsferien 2023 / 2024: 21.12.2023 bis 3.1.2024

Winterferien 2024: 5.2. bis 10.2.2024

Osterferien 2024: 25.3. bis 5.4.2024

Sommerferien 2024: 15.7. bis 31.8.2024

An beruflichen Schulen gibt es in Meck Pomm drei zusätzliche Ferientage am 2.10.2023, 30.10.2023 und am 10.5.2024.

Schulferien in Meck Pomm: Planung der Sommerferien-Termine im Kalender

In jedem Bundesland haben die Schülerinnen und Schüler an 75 Werktagen schulfrei. Sonntage und gesetzliche Feiertage in den Ferienwochen werden nicht mitgezählt, die Samstage hingegen schon.

Mecklenburg-Vorpommern kann die Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Pfingstferien selbst festlegen. Bei den Sommerferien ist das anders: Hier übernimmt die Kultusministerkonferenz die Planung der Ferien für alle Bundesländer

Der Grund: Die sechs Wochen langen Sommerferien sollen nicht überall gleichzeitig stattfinden - allein schon um Chaos im Reiseverkehr zu verhindern. Daher werden diese Ferien so geplant, dass sie in Deutschland gestaffelt beginnen und enden. (sge)