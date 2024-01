Ferien in Rheinland-Pfalz 2024 und 2025: Alle Termine

Für die Ferien in Rheinland-Pfalz (RLP) finden Sie hier die Termine im Schuljahr 2023 / 2024 und im Schuljahr 2024 / 2025. Wann sind Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien und Pfingstferien?

Wann sind Ferien in Rheinland-Pfalz? Die Schülerinnen und Schüler in dem Bundesland haben im Sommer, im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und entweder im Winter oder zu Pfingsten Schulferien. Dazu kommen noch bewegliche Ferientage.

Hier finden Sie alle Ferien-Termine für RLP im Schuljahr 2023 / 2024 und im Schuljahr 2024 / 2025. Weiter unten erfahren Sie auch, wie die Sommerferien geplant werden.

Welche Ferien gibt es in Rheinland-Pfalz?

Bevor weiter unten die Ferien-Termine für RLP folgen, sehen Sie hier noch einmal in der Übersicht, welche Schulferien es in dem Bundesland überhaupt gibt:

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

In dem Bundesland gibt es in einem Schuljahr entweder Winterferien oder Pfingstferien - aber nicht beides. Zu den Ferientagen kommen noch gesetzliche Feiertage in Rheinland-Pfalz.

Wann sind die nächsten Ferien in Rheinland-Pfalz 2024?

Nächste Ferien in Rheinland-Pfalz sind die Osterferien 2024 vom 25.3. bis 2.4.2024.

Ferien in RLP 2023 und 2024

Sommerferien in RLP 2023: 24.7. bis 1.9.2023

in RLP 2023: 24.7. bis 1.9.2023 Herbstferien in RLP 2023: 16.10. bis 27.10.2023

in RLP 2023: 16.10. bis 27.10.2023 Weihnachtsferien in RLP 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 5.1.2024

in RLP 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 5.1.2024 Winterferien in RLP 2024: keine

in RLP 2024: keine Osterferien in RLP 2024: 25.3. bis 2.4.2024

in RLP 2024: 25.3. bis 2.4.2024 Pfingstferien in RLP 2024: 21.5. bis 29.5.2024

Ferien in RLP 2024 und 2025

Herbst: 14.10. bis 25.10.2024

Weihnachten : 23.12.2024 bis 08.01.2025

: 23.12.2024 bis 08.01.2025 Winter: keine

Ostern /Frühjahr: 14.04. bis 25.04.2025

/Frühjahr: 14.04. bis 25.04.2025 Himmelfahrt/ Pfingsten : keine

: keine Sommer: 07.07. bis 15.08.2025

Bewegliche Ferientage in Rheinland-Pfalz

Zusätzlich zu den großen Ferien gibt es in Rheinland-Pfalz pro Schuljahr noch sechs bewegliche Ferientage, die von den Schulen individuell festgelegt werden können. Wie das Ministerium für Bildung in dem Bundesland mitteilt, können nur die jeweiligen Schulen Auskunft über diese Termine geben.

Alle Bundesländer haben sich bei der Planung der Ferien in Deutschland auf einige gemeinsame Regeln geeinigt. So erstrecken sich auch die Schulferien in Rheinland-Pfalz über 75 Werktage. Fallen Sonntage oder Feiertage in die Ferien, zählen sie nicht mit - Samstage in der Ferienzeit aber schon.

Das Bundesland Rheinland-Pfalz hat viele Freiräume, die Termine für die Ferien festzulegen. Zumindest gilt das für die Herbstferien, die Weihnachtsferien, die Winterferien, die Osterferien und die Pfingstferien - auch wenn Termine wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten natürlich den Rahmen vorgeben.

Die Sommerferien sind hingegen eine Besonderheit bei der Planung der Ferien-Termine im Kalender. Hier übernimmt die Kultusministerkonferenz die Koordination und plant die Termine für die Bundesländer. Das soll sicherstellen, dass die Sommerferien nicht überall in Deutschland gleichzeitig stattfinden. Davon profitiert nicht nur die Tourismus-Branche, auch der Reiseverkehr wird entzerrt.

Aber auch für die Sommerferien gibt es einen einheitlichen Rahmen: Sie müssen in jedem Bundesland sechs Wochen lang dauern und irgendwann in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen. (sge)