Für Zeitreisen bitte hier klicken

Wer in den Ferien Burgen in Hessen besuchen möchte, kann sich in einer neuen Datenbank unter www.ebidat.de informieren. Dort sind alle Burgen im Land verzeichnet. Nach Angaben des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege gibt es mehr als 900 Burgen und Burgruinen im Land.

Die Datenbank EBIDAT wird vom Europäischen Burgeninstitut und der Deutschen Burgenvereinigung betrieben. Inventarisiert werden alle Anlagen vom frühen Mittelalter bis ins 15. Jahrhundert. Die Datenbank enthält Infos zu jeder Burg - etwa zu Typus, Datierung, Funktion, Baugeschichte, Lage und Umfeld. Dazu kommen für Touristen wichtige Angaben wie Zugänglichkeit oder die heutige Nutzung.

Kaum wahrnehmbare Spuren im Wald zuordnen

Die Erfassung der hessischen Burgen begann 2019 und wurde 2025 abgeschlossen. Neben den rund 9.500 deutschen Burgen und -ruinen bietet die Datenbank auch Infos über Burgen in den Niederlanden, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Dänemark, Lettland und Finnland.

Durch das Verzeichnis werde «das Verständnis für diese bedeutenden Zeugnisse der Geschichte und Kultur in Hessen gestärkt», so das Landesamt für Denkmalpflege. «Dies gilt vor allem für die weniger wahrnehmbaren Burgruinen in den hessischen Wäldern, welche zuweilen nur noch als vereinzelte Mauerreste oder gar nur noch als Bodenverformungen erhalten sind.»