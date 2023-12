Ach, Beatrice: 100 Mal "Traumschiff" – das ZDF feiert ein Jubiläum

Das "Traumschiff" läuft zum 100. Mal aus. Aber irgendwie läuft's nicht mehr. Und das liegt nicht nur an der fehlenden Chefhostess.

Wann, wenn nicht zwischen Weihnachten und Silvester, ist Zeit fürs Nostalgie-Hämmerchen aus der Fernsehschublade. Drei Haselnüsse für Sissi, Dinner for one bei Hoppenstedts, man ist eh schon in der "Ach, früher"-Verklärungsschleife, warum also nicht auch noch auf dem "Traumschiff" einchecken? Um dann sozusagen in der Meerestiefe der Mediathek festzustellen: Holla, das Kapitänsdinner am Ende einer jeden Folge war in den 1980ern schon grauslich, ein sehr junger Sigmar Solbach mit Schnäuzer, Chris Howland als Schauspieler, nee … Aber wenigstens hat Chefhostess Beatrice den Laden zusammen- und Sascha Hehn den Schönlingsstandard hochgehalten. Und der Kapitän, ja der Kapitän, das war noch einer, über den man sagen konnte: Jawoll, das ist ein Kapitän.

Nun geht das "Traumschiff" an Neujahr (20.15 Uhr, ZDF) auf seine 100. Reise, diesmal nach Indonesien. Beatrice ist nicht mehr (Was macht eigentlich Sascha Hehn?) und der Silbereisen Flori, der momentan das Sagen auf der Brücke hat, wird unerhört leicht bekleidet einer Dame die Tür seiner Kabine öffnen. Wolfgang Rademann, der 2016 gestorbene Erfinder dieses lange Zeit unerhört erfolgreichen Formats, hatte einst die Vision: Wenn der Kapitän mal keine graue Eminenz mehr wäre, sondern ein wenig jünger, dann könnte man doch auch "was mit den Frauen machen". So viel dazu. Und was noch schlimmer ist: Zwei der Liebesgeschichten an Bord sollen diesmal nicht gut ausgehen. Diese moderne Welt. Hätte Beatrice nie zugelassen.

Folge 99 war, nun ja, nicht die allerbeste "Traumschiff"-Folge

Dann doch zurück in die Vergangenheit? Wenigstens Folge 99, zweiter Weihnachtsfeiertag? Kai Pflaume als Sheriff in Utah spricht Englisch, Harald Schmidt im Hypochonder-Wettstreit mit Ingolf Lück und das "Traumschiff" so schlecht gebucht wie selten. Wohin jetzt mit dem Nostalgie-Hämmerchen?

