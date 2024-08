Adel in Action: «Der geheime Club der zweitgeborenen Royals»

Der britische Prinz Harry kann vermutlich viel darüber erzählen: In Königshäusern hat der Zweitgeborene oft schlechte Karten. Krone und Zepter gehen an Nummer eins, aber irgendwie hängt man als Zweiter dann doch drin in der Mischpoke.

Man muss das alte Adelsgeschlecht repräsentieren, sich benehmen und darf keinen Image-Schaden anrichten. Prinzessin Sam (Peyton Elizabeth Lee) von Illyria ist das alles völlig egal. Sie malt ihr Gesicht an wie jemand aus der Rockgruppe Kiss und singt mit ihrem Kumpel auf offener Straße laute Protestsongs gegen die eigene Monarchie. Die Querschüsse führen Sam erst in Polizeigewahrsam, später in eine Zelle und am Ende schließlich zum Abenteuer ihres Lebens. Zu sehen ist das alles in dem Fantasyfilm «Der geheime Club der zweitgeborenen Royals», den der Disney Channel am Donnerstag (20.15 Uhr) erstmals im Free-TV zeigt.

Man kann der Disney-Traumfabrik ja manches vorwerfen. Aber man kennt sich dort sehr gut aus mit Superhelden, Prinzessinnen und Coming-of-Age-Filmen. Warum nicht das mal alles in einen Mixer werfen? So dachte man vermutlich in Hollywood und brachte 2020 einen wilden Genre-Mix heraus, der entfernt an die Harry-Potter-Filme erinnert.

Denn in dem angeblichen königlichen Ferienprogramm entdeckt Sam genauso wie andere junge zweitgeborene Blaublüter besondere Fähigkeiten an sich, die es in mühsamer Ausbildung zu perfektionieren gilt. Schwätzer Tuma (Niles Fitch) verfügt über übersinnliche Überredungskünste. Die royale Influencerin Roxana (Olivia Deeble) kann sich unsichtbar machen. Mauerblümchen January (Isabella Blake-Thomas) luchst anderen deren Superkräfte ab. Und der Tagträumer Matteo (Faly Rakotohavana) setzt Insekten als seine Verbündeten ein.

Auf die royalen Rekrutinnen und Rekruten kommen immer neue unangenehme Übungen zu. Und wozu das alles? Den besonderen, geheimen Club der zweitgeborenen Royals gibt es schon sehr lange. Er soll Gefahren von den Ländern der jungen Schüler abhalten.

Bald schon stehen die fünf Freunde vor einer großen Herausforderung: Ein mysteriöser Unbekannter bricht aus einem Hochsicherheitstrakt aus und bedroht die Sicherheit aller, die den jungen Helden lieb sind. Sam und ihre Freunde müssen ihre Superkräfte einsetzen, um ihre Königreiche zu schützen. Übrigens erfährt man am Rande bei einem Kameraschwenk über die Mitglieder-Galerie: Prinz Harry ist in diesem modernen Disney-Actionmärchen auch in den Geheim-Club aufgenommen worden.