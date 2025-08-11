Aufstand der Frauen: Krimi «Rehragout-Rendezvous» im Ersten

Ein Aufstand ist in Niederkaltenkirchen ausgebrochen. Die Oma möchte nicht mehr kochen und putzen. Und Susi will Karriere in der Lokalpolitik machen und nicht als treu sorgende Mutter immer nur das alltägliche Familienchaos regeln. Schwierige Zeiten also für den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, seinen Vater und seinen Bruder Leopold, saßen sie doch in den bisherigen acht Filmen der «Eberhofer»-Reihe im gemachten Nest.

Damit ist in der Krimikomödie «Rehragout-Rendezvous» Schluss. Die Männer müssen selbst ran, weil die Frauen sich nicht länger ausbeuten lassen. Die Wiederholung des Films läuft in der Reihe «ARD-Sommerkino» am Montag (11. August) um 20.15 Uhr auf dem Ersten.

Ein Vermisstenfall entpuppt sich als Mord

«Es war vielleicht überfällig, dass die wichtigsten Frauenfiguren mehr Raum einnehmen», sagte die Produzentin Kerstin Schmidbauer anlässlich des Kinostarts vor zwei Jahren. Die Komödie beruht auf dem 11. Band der Krimireihe von Rita Falk. Sebastian Bezzel und Simon Schwarz alias Privatdetektiv Rudi Birkenberger ermitteln dieses Mal gemeinsam in einem Vermisstenfall, der sich als Mord entpuppt.

Neue Zeiten also im «Eberhofer»-Universum? Jein. Die Diskussionen im Film sind alt. Dass Mütter arbeiten und Männer den Müll rausbringen und die Kinder wickeln - in sehr vielen Beziehungen längst Alltag. So entlarvt sich Eberhofer als reichlich altmodisch angesichts seines Entsetzens, dass er im Job kürzertreten soll, um sich mehr um Sohn Pauli kümmern zu können. Auch an seinem Vater (Eisi Gulp) und Bruder Leonard (Gerhard Wittmann) scheinen die Debatten um gerechte Aufteilung von Arbeit und Haushalt spurlos vorübergegangen zu sein.

Das wollen die Frauen nicht länger hinnehmen. Enzi Fuchs als Oma wagt den Protest - wieder einmal wunderbar verschmitzt und zäh - und doch zerbrechlich. Potthoff spielt gewohnt schlagfertig und bietet den Männern ringsum unbeeindruckt Paroli.

Doch das Drehbuch setzt dem Selbstbewusstsein ihrer Figur Grenzen. Susi wirkt nicht gerade wie die Speerspitze der Emanzipation, wenn sie im rosa Barbie-Kostüm in ihre neue Rolle als stellvertretende Bürgermeisterin des fiktiven Dorfes in Niederbayern stöckelt. Das Klischee einer unbedarften Frau, die erst mal gar nicht so recht weiß, wie sie diesen Platz ausfüllen soll. Beruhigend, dass sie am Ende doch Geschmack daran findet, das Sagen zu haben und ihren beruflichen Ehrgeiz entdeckt.

Perspektivenwechsel tut der Geschichte gut

«Rehragout-Rendezvous» lenkt die Filmreihe in eine andere Richtung. Mehr Frauen-Power, weniger Toleranz für Männer-Allüren. Fans der dummen Sprüche und des Klamauks kommen dennoch auf ihre Kosten. Parodistisch überhöhtes Macho-Gehabe und flache Späße gibt es zuhauf, nicht zuletzt auf Kosten von Franz, der sich von Susis Ambitionen stark unter Druck gesetzt fühlt, bis in intimste Bereiche. Ein Umstand, der Metzger Simmerl (Stephan Zinner), Wirt Wolfi (Max Schmidt) und Flötzinger (Daniel Christensen) so umtreibt, dass sie ihm helfen wollen, seine Männlichkeit neu zu entdecken.

Der Perspektivenwechsel tut der Geschichte gut, auch wenn manche Witze nicht mehr ganz taufrisch sind. Trotzdem taugt der Film auch als Signal an die Männerwelt: Selbst im hintersten Winkel lässt es sich nicht mehr bequem in der Macho-Nische einnisten.