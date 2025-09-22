Aus für ZDF-Reihe: Hannes Jaenicke «enttäuscht und traurig»

Schauspieler Hannes Jaenicke sieht die Absetzung seiner ZDF-Naturreihe «Hannes Jaenicke: Im Einsatz für...» als ein besorgniserregendes Signal. «Dass die Reihe nicht fortgesetzt wird, finde ich insofern beunruhigend, weil mir trotz aller derzeitigen Krisen und Konflikte kein Thema dringlicher erscheint als Klima-, Umwelt- und Naturschutz», sagte der 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

«Klimakrise, Biodiversitäts-Verlust und Artensterben beschleunigen sich in beängstigender Geschwindigkeit, und trotzdem werden sie in Politik und Medien kaum mehr adressiert», kritisierte der TV-Star («Der Amsterdam Krimi»). «Es bleibt zu hoffen, dass sich das bald wieder ändert, schließlich geht es um das Nest, in dem wir leben.»

Zugleich sprach der Schauspieler aus Bayern dem ZDF und dem Sendungsteam seinen Dank für die 16 Sendungen seit dem Jahr 2008 aus. «So enttäuscht und traurig ich bin, dass "Im Einsatz für..." nicht fortgesetzt wird, so dankbar bin ich dem ZDF, diese Filme ermöglicht zu haben. Mein ganz spezieller Dank gilt Thomas Bellut, dem ehemaligen Programmdirektor und Intendanten, und seinem Nachfolger Norbert Himmler, die einem "dahergelaufenen" Schauspieler die Chance gegeben zu haben, diese Dokus drehen zu dürfen.»

Anwalt von bedrohten Tierarten

Das ZDF hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass es «Hannes Jaenicke: Im Einsatz für» aus dem Programm nimmt: «Wir sprechen derzeit mit Hannes Jaenicke darüber, ob wir die Zusammenarbeit in anderer Form fortführen», hieß es von dem Sender

In den Naturreportagen machte sich Jaenicke zum Anwalt von bedrohten Tierarten und Ökosystemen. Unter anderem setzte sich der bayerische Schauspieler für Wölfe, Schweine, Lachse, Nashörner und Delfine ein. Dabei äußerte er immer wieder unverhohlene Gesellschaftskritik etwa an einem zu hohen Fleisch- und Fischverzehr der Verbraucher und an skrupellosen unternehmerischen Methoden etwa bei Aqua-Farmen. Zuletzt war vorige Woche die Folge «Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus» im Zweiten gelaufen.