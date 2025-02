Bernd das Brot: Kultfigur feiert 25-jähriges Jubiläum

Ein miesepetriges Kastenbrot hat es zur Kultfigur gebracht: Vor 25 Jahren hatte Bernd das Brot seinen ersten Auftritt beim gemeinsamen Kinderkanal Kika von ARD und ZDF. Der Geburtstag des sprechenden Brotlaibs soll das ganze Jahr über mit verschiedenen Formaten und Mitmach-Aktionen gefeiert werden, teilte der im thüringischen Erfurt beheimatete Kika mit.

Den Auftakt macht am 28. Februar das Medienmagazin «Team Timster spezial – Party für Bernd das Brot». Eine Neuauflage des Songs «Tanzt das Brot» mit Musiker Marti Fischer, der zusammen mit Kabarettist Bodo Wartke einen Hit mit dem Zungenbecherlied «Barbaras Rhabarberbar» landete, ist geplant.

Brot-Shows im ZDF-Fernsehgarten und neues Format geplant

Daneben werde Bernd im ZDF-Fernsehgarten und im September in einer neuen Sendung «Besser mit Bernd» zu sehen sein. In dem neuen Comedy-Format wollen seine Freunde Bernd als «Brotfluencer» etablieren. Dabei sollen Inhalte von Social-Media-Plattformen passend für Kinder und Jugendliche aufs Korn genommen werden.

Autor und Komiker Tommy Krappweis hatte sich einst die Figur des schlecht gelaunten Brots ausgedacht. Inzwischen hat das Brot in verschiedenen Formaten reichlich und oft unfreiwillige Abenteuer, etwa im Weltraum, erlebt. Jörg Teichgräber spricht die charakteristisch dunkle Stimme Bernds. Erstmals im Kika zu sehen war der schlecht gelaunte Brotlaib am 29. Februar 2000 in der Puppen-Comedy «Tolle Sachen».