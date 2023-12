Cora Schumacher zieht ins RTL-Dschungelcamp

Im Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Nun wird eine neue Teilnehmerin bekannt. "Ich bin auf der Reise zu mir selbst", sagt das TV-Sternchen Cora Schumacher.

Das TV-Sternchen Cora Schumacher wird eine der Teilnehmerinnen des nächsten RTL-Dschungelcamps. "Ich bin auf der Reise zu mir selbst", zitierte der Sender die 46-Jährige. Sie freue sich "einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen". Zuschauer könnten sie nun auf ihrem Weg zu sich selbst begleiten. Cora Schumacher ist die Exfrau von Ralf Schumacher (48), dem früheren Formel-1-Fahrer. Das Paar wurde 2015 geschieden.

Zuvor hatte der Sender Schauspieler Heinz Hoenig als ersten Kandidaten vorgestellt. "Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf", erklärte der 72-Jährige demnach. Für Hoenig, der in Filmen wie "Das Boot" (1981) mitgespielt hat, hat sich der Blick auf die Teilnahme an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit der Zeit geändert: "Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so", sagte der Schauspieler. "Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt", findet er.

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet im Januar bei RTL und wird von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert.

