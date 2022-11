Jan Böhmermann: Kein Auftritt bei "Chez Krömer"

Der geplante Auftritt des Satirikers Jan Böhmermann bei "Chez Krömer" ist abgesagt. Zuletzt hatte die Talkshow Schlagzeilen mit Gast Julian Reichelt gemacht.

Es ist die siebte Staffel der Sendung "Chez Krömer", in der Moderator Kurt Krömer seine Gäste im Stil eines Verhörs interviewt. Prominente Gäste haben dabei ihren Auftritt: Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn war in der aktuellen Staffel bereits zu Gast, der ehemalige Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache, sowie Ex-Bild-Chef Julian Reichelt.

Besonders Reichelts Auftritt vergangene Woche sorgte für Negativ-Schlagzeilen beim Nachrichtendienst Twitter und in den Medien. Dass Reichelt in Krömers Sendung "wie ein Opfer wirke", sei "fast ein Kunststück", befand etwa die Süddeutsche Zeitung, und fügte hinzu: "Ein wirklich schlechtes."

Dreharbeiten seien Grund für die Absage Böhmermanns

Als weiterer Gast war Satiriker Jan Böhmermann, der das "ZDF Magazin Royal" moderiert, geplant. Das hatte der rbb schon vor einigen Wochen bekannt gegeben. Nun wird er doch nicht dabei sein: Böhmermann hat seinen Auftritt abgesagt. Der Nachrichtendienst DWDL.de zitiert eine Sprecherin des rbb, nach der Dreharbeiten der Grund für die Absage seien. Es sei unklar, ob Böhmermann stattdessen in einer möglichen weiteren Staffel bei Krömer auftrete.

Nach der Absage Böhmermanns wird die Staffel deshalb nur noch drei weitere Folgen haben. Salomé Balthus, Unternehmerin, Autorin und Prostituierte, wird in Folge vier interviewt werden. Zu Gast in Folge fünf und sechs sind Komiker Faisal Kawusi und Filmregisseur Rosa von Praunheim.

Die siebte Staffel der Talkshow startete am 31. Oktober. Sie wird montagabends zuerst in der Mediathek und bei YouTube ausgestrahlt, bevor sie am Dienstag um 22.15 Uhr im Fernsehen läuft. "Chez Krömer" wird von Probono für den rbb produziert. Die Show wurde mit zwei Grimme-Preisen ausgezeichnet. (AnEb)

