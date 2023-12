Joko verzweifelt: Premiere für Matthias Schweighöfer

Zum ersten Mal präsentiert Matthias Schweighöfer das ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?". Mit seinem Auftritt lässt der Schauspieler den eigentlichen Moderator Joko Winterscheit verzweifeln.

Er ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Musiker und jetzt auch Moderator: Matthias Schweighöfer (42) hat erstmals das ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" präsentiert und den eigentlichen Moderator Joko Winterscheidt (44) ein ums andere Mal aus dem Konzept gebracht.

Die mehrstündige Show, die bereits im Sommer in Berlin aufzeichnet worden war, wurde am Sonntagabend im Fernsehen ausgestrahlt. Auf der kostenpflichtigen Streamingplattform Joyn Plus war sie bereits vorab zu sehen.

Schweighöfer hatte in der vorherigen Ausgabe das Finale gegen Winterscheidt gewonnen und durfte daher dessen Moderation übernehmen. In mehreren Quizrunden mussten nun der eigentliche Gastgeber, Schauspieler Florian David Fitz und Komikerin Hazel Brugger versuchen, Schweighöfer den Job wieder abzunehmen.

Duell zwischen Winterscheidt und Schweighöfer

Nach einem harmonischen Duett zu Beginn der Sendung zum Song "Shallow" wurde es später mehr und mehr zu einem Duell der beiden Freunde Winterscheidt und Schweighöfer. Der versuchte im Spiel "Aushalten: Nicht Lachen" mit Hilfe von Klaas Heufer-Umlauf und Ex-Fußballstar Mario Basler, die Kandidaten zum Lachen zu bringen - Winterscheidt konnte dabei kaum ernst bleiben.

Nach einem Gastauftritt von Sänger Tim Bendzko, der Schweighöfer sehr ähnlich sieht, standen sich im Finale erneut die langjährigen Freunde gegenüber. Bei der Frage nach dem Austragungsort der Olympischen Spiele im kommenden Jahr setzte Winterscheidt darauf, dass sein Kontrahent die Antwort nicht weiß ("Wenn du Paris hast, erschieß ich mich").

Doch zu seinem Entsetzen kannte Schweighöfer die Lösung und darf nun ein weiteres Mal das preisgekrönte Format präsentieren. Sein Finalgegener hingegen konnte den Ausgang nicht richtig fassen und kniete in sich versunken auf dem Studioboden.

(dpa)