«Ku'damm 77»: ZDF dreht neue Folgen der Kult-Serie

Mauerstadt, RAF-Terror und Tristesse der 70er: In Berlin werden gerade neue Folgen der «Ku'damm»-Serie im ZDF gedreht. Es ist die vierte Staffel. Nachdem frühere Folgen in den Jahren 1956, 1959 und 1963 spielten, erfolgt nun ein großer Zeitsprung in das Jahr 1977.

Vor der Kamera mit dabei sind unter anderem Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle und August Wittgenstein zu sehen. Neu dabei sind etwa Carlotta Bähre, Marie Louise Albertine Becker, Massiamy Diaby, Florian Stetter und Aziz Dyab.

Die drei Episoden von «Ku'damm 77» drehen sich nach wie vor um die Familie Schöllack und die Tanzschule «Galant». Drehbuchautorin Annette Hess erzählt aber nicht nur die Geschichte ihrer Figuren weiter: «1977 war ein aufreibendes Jahr – mit starken Parallelen zum Heute. Es war eine Zeit der Unsicherheit, der Extreme, Disco und Terror, es gab keine Grautöne. Jede Äußerung wurde politisch links oder rechts eingeordnet.»

Regie führt Maurice Hübner, der für seine ZDF-Miniserie «Familie Braun» mehrfach ausgezeichnet wurde. Neben Studioaufnahmen gibt es auch wieder Dreharbeiten in Berlin-Charlottenburg. Gefilmt wird voraussichtlich bis Ende April. Ein Sendetermin steht bisher nicht fest.