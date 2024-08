«Legenden» unter sich: Das Personal im Sommer-Dschungel 2024

RTL schickt 13 Halb-Prominente in seinen «Legenden-Dschungel». Alle waren schon einmal Teil der Sendung. Woher man sie kennt und was man wissen muss.

Giulia Siegel (49)

Giulia Siegel, sogenannte TV-Persönlichkeit, Schauspielerin, Model, DJane und Tochter des Grand-Prix-Komponisten Ralph Siegel, blickt auf die längste Dschungelcamp-Historie zurück. Schon 2009 war sie dabei. Damals verließ sie die Show aufgrund von Rückenschmerzen. Es war die Staffel, in der Schauspielerin Ingrid van Bergen mit damals 77 Jahren so würdevoll wie möglich lebende Maden herunterwürgte und gewann. Siegel blieb eher wegen ihres Zigarettenkonsums in Erinnerung.

Sarah Knappik (37)

Sarah Knappik, damals als Model («Germany's Next Topmodel») bekanntgeworden, gehörte zum Personal der Staffel 2011, bei der Stammzuschauer einen wohligen Schauer verspüren. Damals wurde sie auf den Knien von Schauspieler Mathieu Carrière angefleht: «Unser Problem bist du. Geh weg. Bitte, bitte, bitte verlass uns!» Schließlich ging sie wirklich freiwillig, hinterließ aber einige englischsprachige Zitate für die Ewigkeit («My air was away»). RTL sagte sie nun: «Meine Mission ist es, die kleine Sarah, die damals im Dschungel verloren gegangen ist, wieder herauszuholen.»

Georgina Fleur (34)

Georgina Fleur zog 2013 ins Dschungelcamp, nachdem ihr - wenn man es so formulieren will - Stern als Teilnehmerin des Dating-Formats «Der Bachelor» aufgegangen war. Später zog sie mit ihrem damaligen Partner Kubilay in das «Sommerhaus der Stars», wo es zu vielerlei Auseinandersetzungen kam, auch zwischen den beiden. Auch danach war die Beziehung des Paares, das nach RTL-Angaben mittlerweile keines mehr ist, immer wieder Thema in der Boulevard-Presse.

Winfried Glatzeder (79)

Winfried Glatzeder war bei seinem Einzug in den Dschungel 2014 eine dieser Personalien, bei der man sich kurz fragte: Warum der? Mit der Hauptrolle in Heiner Carows «Die Legende von Paul und Paula» war der Schauspieler 1973 berühmt geworden. Zeitweise galt er als der «Belmondo des Ostens». Aber das lag damals alles schon ein Weilchen zurück. Nun ist er 79 Jahre alt und wieder im Dschungel zu sehen. «Meine Kinder brauchen Geld und ich brauche die Bestätigung, dass ich im achtzigsten Lebensjahr ältester Teilnehmer eines Superformats sein darf», erläuterte er RTL.

Mola Adebisi (51)

Mola Adebisi ist jedem bekannt, der Viva liebte. Bei dem einstigen Musiksender gehörte der Moderator quasi zum Inventar. 2014 zog er in das Dschungelcamp, ohne die ganz großen Spuren zu hinterlassen - am Ende sprang der achte Platz heraus. 2024 wurden er und seine Frau Adelina Eltern eines Sohns. RTL ließ er vor dem Dschungel wissen: «Bei mir liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abnehmen!»

David Ortega (38)

David Ortega dürfte selbst für Dschungel-Fans die unbekannteste Größe im Sommer-Camp 2024 sein. Als der einstige Darsteller in der Serie «Köln 50667» 2016 zum ersten Mal in der Sendung auftauchte, hatte er kurzes schwarzes Haar und einen sorgsam gestutzten Bart. Heute erinnert er mit langer Mähne und weißem Gewand optisch an einen Jesus-Darsteller auf Abwegen. 2021 war Ortega bereits kurz im Show-Ableger «Die große Dschungelshow» zu Gast und warf mit seinem Auftritt und einigen sehr sprunghaften Gedankengängen mehr Fragen auf, als dass er Antworten geben konnte.

Thorsten Legat (55)

Thorsten Legat, Ex-Fußballer (u.a. VfB Stuttgart) und wandelndes Kraftpaket, ist zu einer Art Maskottchen des Dschungels geworden. Grund war sein Auftritt in der Staffel von 2016, in der er mit ausgeprägtem Ehrgeiz (vorsichtig ausgedrückt) auffiel. Vermutlich nahm in der Geschichte der Show kein anderer Kandidat die Jagd nach den ominösen Sternen, für die es Essen gibt, so ernst wie Legat mit seinen Muskelbergen. Noch dazu hat er ein Talent, sich fürchterlich in Rage zu reden. Sprich: gutes Kandidaten-Material.

Kader Loth (51)

Kader Loth ist so etwas wie die Grande Dame des deutschen Trash-TV. Bekannt wurde sie vor vielen Jahren durch ihre Teilnahme an den Formaten «Big Brother» und «Die Alm». Bei der «Die Burg», noch so ein Format, war sie Zeugin eines der frühen Eklats des Genres, als Frédéric Prinz von Anhalt in ihre Badewanne urinierte. 2011 zog sie zum ersten Mal ins Dschungelcamp. Dass sie die Mechanismen verinnerlicht hat, zeigt ein Satz wie «Ich habe grundsätzlich keine Lust auf Menschen», den sie nun RTL vorab sagte.

Hanka Rackwitz (55)

Hanka Rackwitz gehört zu den Urmüttern des deutschen Reality-Fernsehens - schon im Jahr 2000 nahm sie an der Container-Show «Big Brother» teil. Später arbeitete sie im Immobilienbusiness und war Teil der Makler-Show «mieten, kaufen, wohnen» bei Vox. Im Dschungelcamp 2017 hatten viele Zuschauer Mitleid mit ihr - denn im Gedächtnis blieben ihre ausgeprägten Phobien. Nun sagte sie RTL, dass sie mit ihren Zwängen und Ängsten besser klarkomme. Sie sagte aber auch: «Wie geht's mir? Ich sitze seit sechs Jahren mit meiner Katze auf der Couch – und jetzt kommt das Dschungelcamp.» Sie habe «Angst».

Elena Miras (32)

Elena Miras wurde durch die Dating-und-Körperkontakt-Show «Love Island» bekannt, in der sie auch auf ihren späteren Partner Mike Heiter traf (der in der Dschungelcamp-Staffel Anfang 2024 teilnahm). Miras zog 2020 in den Dschungel und fiel dort bisweilen als zeternde Cholerikerin auf. Eines ihrer größeren Themen war unter anderem, dass eine Flasche verwechselt wurde. Bis heute scheint sie damit noch nicht abgeschlossen zu haben: «Das Flaschenthema war so präsent in meinem Dschungel damals. Ich glaube, das hat mich meinen Gewinn gekostet», sagte sie RTL. Mit Mike Heiter ist sie nicht mehr zusammen.

Daniela Büchner (46)

Daniela «Danni» Büchner zog 2020 ins Dschungelcamp und hält bis heute den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen (12). Als Witwe des ehemaligen Campers «Malle»-Jens Büchner wollte sie ihrem verstorbenen Mann nach allgemeiner Darstellung mit ihrer Teilnahme Respekt erweisen. Büchner eckte allerdings häufig an, die Stimmung war nicht gut. Sogar das Moderatoren-Duo bat das Publikum, die heute 46-Jährige bitte nicht mehr in die Dschungelprüfungen zu schicken. Nun will sie nach eigenen Angaben zeigen, wie sie «wirklich» ist.

Eric Stehfest (35)

Eric Stehfest wurde bekannt als Schauspieler in der RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und mit der Schonungslosigkeit, mit der er über seine eigene Geschichte spricht. Seine Autobiografie, in der er über seine Erfahrungen mit Crystal Meth und frühere Drogenprobleme schrieb, wurde zu einem Bestseller. Im Dschungelcamp 2022 fiel er damit auf, dass er eine Prüfung nicht antrat, weil er sich gegen seine Mit-Camper wenden wollte. Er sei nicht bereit, für Menschen um Essen zu spielen, «die mich nicht leiden können», erklärte er damals. Im Werte-Kodex des Reality-TV war das eine Art Tabubruch.

Gigi Birofio (25)

Gigi Birofio war erst 2023 im Dschungelcamp, jetzt darf er schon wieder rein. Der Reality-Darsteller («Ex on the Beach») hat eine Gabe, sich mit anderen Teilnehmern zu verkumpeln und den ein oder anderen alltagsphilosophischen Satz zu prägen («Der Weg bis hierhin hatte nicht nur eine Stufe, sondern hatte ein komplettes Treppenhaus», «My English is immer noch scheiße»). In Erinnerung blieb, wie er zusammen mit Mit-Camper Cosimo der knusprigen Versuchung einer Pizza nicht widerstehen konnten - zum Nachteil der anderen Kandidaten.

Winfried Glatzeder wird bald 80 - nun ist er noch einmal für RTL in den Dschungel gezogen. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/dpa

Daniela Büchner verbreitete bei ihrem ersten Auftritt im Dschungel nicht nur gute Laune. Nun will sie zeigen, wie sie «wirklich» ist. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Schauspieler Eric Stehfest muss im «Legenden-Dschungel» ohne Ehefrau Edith Stehfest auskommen. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Thorsten Legat legte bei seinem ersten Abstecher in den RTL-Dschungel enormen Ehrgeiz an den Tag. Nun auch wieder? (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mola Adebisi war früher Viva-Moderator. Nun probiert er es erneut im RTL-Dschungelcamp. (Archivbild) Foto: Marco Steinbrenner/dpa

Reality-Darsteller Gigi Birofio ist nach nur einem Jahr Pause schon wieder im Dschungel zu sehen. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Kader Loth ist seit vielen Jahren im Reality-TV-Geschäft. Nun zieht es sie in den «Legenden-Dschungel». (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa