Marie Burchard: Kontinente trennen beste Freundinnen nicht

Schauspielerin Marie Burchard («Tausend Zeilen») sind alte Freundschaften wichtig, auch über Jahrzehnte und Kontinente hinweg. «Meine wirklich älteste Freundin, die auch Marie heißt, habe ich mit anderthalb Jahren kennengelernt und sie ist immer noch meine beste Freundin», sagte die 42-jährige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. «Und das ist wirklich großartig, denn wir haben zwischendurch in anderen Ländern gelebt.»

Burchard erläuterte: «Ich bin in Frankreich groß geworden und habe sie im französischen Kindergarten kennengelernt.» Irgendwann sei ihre beste Freundin nach Vietnam gegangen. «Dann kam sie zurück und ich war in Deutschland, bis sie schlussendlich nach Irland gezogen ist, wo sie immer noch lebt. Wir versuchen, uns regelmäßig zu sehen, mindestens einmal im Jahr, was wir auch eigentlich schaffen. Und wir probieren, uns einfach auf dem Laufenden zu halten.»

Burchard ist am Freitag in der romantischen TV-Komödie «Die Beste zum Schluss» (20.15 Uhr im Ersten) zu sehen. Der Film über zwei beste Freunde und eine große Liebe zu einem dritten Menschen ist auch schon in der ARD-Mediathek verfügbar. Neben Marie Buchard treten in dem Film Sebastian Ströbel (48, «Die Bergretter») und Franziska Wulf (40) in Hauptrollen auf.