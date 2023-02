Fernsehen

Neue Bachelor-Staffel: "Das sind gar nicht so viele Rosen"

«Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann», sagt David Jackson.

In der jüngsten Auflage der Datingshow, buhlen die Damen um das Herz von Influencer David Jackson - er will endlich die Richtige finden. Einige Kandidatinnen schickte er jedoch bereits in die Wüste.

Sonne, Strand, Schnittblumen: Auf RTL werden wieder Rosen verteilt. Am Mittwochabend startete beim Streamingdienst RTL+ die 13. Staffel der Kuppelshow " Der Bachelor". Der 32 Jahre alte David Jackson (früher Versicherungskaufmann, jetzt Influencer) ist in diesem Jahr der Titelträger. Und das dürfte auch schon alles sein, was sich im Vergleich zur letzten Staffel - und allen anderen davor - verändert hat. Auch in Staffel 13 beginnt die Show so, wie sie immer beginnt: mit dem Schaulaufen der Kandidatinnen auf dem roten Teppich und holprigem Kennlern-Smalltalk. ("Du siehst so gut aus" - "Tolles Kleid, tolle Farbe" - "Schöne Augen" - "Guckst Du gerne "SpongeBob"?"). Altersangaben werden ausgetauscht und Infos zum Beruf. Kandidatin und "SpongeBob"-Fan Leyla (26) aus Frankfurt betreibt eigenen Angaben zufolge beispielsweise "einen Online-Shop mit Wimpern". Drei Damen mussten bereits gehen Neu-"Bachelor" David, gebürtiger Stuttgarter, habe vier Beziehungen hinter sich und sei nach nunmehr drei Jahren als Single bereit für die Liebe, heißt es: "Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann." Bei drei Damen (Dahwi, Mariam und Nevin) erkennt er offenbar direkt am ersten Abend, dass sie diese Person wohl nicht sind und schickt sie ohne Rose nach Hause. Spätestens da dämmert es den Kandidatinnen: "Das sind gar nicht so viele Rosen." Im linearen Fernsehen ist das alles erst in der kommenden Woche zu sehen. Am 1. März startet die Show auf RTL. Beim Streamingdienst RTL+ soll dann schon Folge zwei zu sehen sein. (dpa)

