Neue Satireshow: Linda Zervakis zeigt KI-Clips mit Fake News

ProSieben zeigt eine neue Satireshow zu Falschnachrichten mit Moderatorin Linda Zervakis. Die 49-Jährige präsentiert am Mittwoch (18. Dezember) am späteren Abend im TV und der Plattform Joyn erstmals das Format «Fake News - Alles erstunken und erlogen». Nach diesem Jahresrückblick soll es im nächsten Jahr eine Serie des KI-Satire-Formats geben.

Der Privatsender aus Unterföhring bei München kündigte das Format so an: «Donald Trump lernt Deutsch? Alice Weidel will Essen mit "ö" und "ü" verbieten lassen? Karl Lauterbach fordert Markus Söder heraus und droht mit weiteren Legalisierungen? Wenn schon Fake, dann richtig!» Das Ganze soll vom Look her wie ein Nachrichtenstudio mit Nachrichtensprecherin aussehen.

KI erstellt Fake-Videos

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller teilte mit, mit dem Format wage der Sender einen neuen Schritt in der Comedy. «Die Satire-Show ist die erste im deutschen TV, die ganz offen und transparent KI für die Erstellung von Videos nutzt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit der Frage zurücklässt: "Wirklich wahr?" Nein, hier darf befreit und zweifelsfrei gelacht werden: alles "Fake News"!» Neben Zervakis sind Katrin Bauernfeind und Benni Stark Teil des Teams.

Zervakis war früher viele Jahre als ARD-«Tagesschau»-Sprecherin tätig, dann holte sie ProSiebenSat.1 von den Öffentlich-Rechtlichen ins Privatfernsehen. Seit 2021 hatte sie die ProSieben-Journal-Sendung «Zervakis & Opdenhövel. Live.» - einen Mix aus Entertainment und Information - präsentiert. Das Format fuhr schwache Quoten ein, es wurde Ende 2023 beendet. Seither ist Zervakis zum Beispiel für Reportagen zuständig. Im Sommer wurde eine Reportage von ihr über Demokratie und Künstliche Intelligenz gezeigt. Dafür reiste Zervakis mit ihrem Avatar «KI-Linda», einer digitalen Doppelgängerin, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen quer durch die Bundesrepublik.