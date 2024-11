Oliver Kalkofe: «Das Gehirn manchmal am Kragen packen»

Comedian, Schauspieler und Satiriker Oliver Kalkofe ruft zum Nachdenken auf. «Das Gehirn zu benutzen, tut nicht weh, schadet nicht mal dem Klima, kostet nix extra», sagte der 59-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag» von Hit Radio FFH.

Alles, was wir aufnehmen, beeinflusse unseren Körper, führte Kalkofe aus. «Wenn wir den ganzen Tag unser Gehirn mit Matsch und Schlamm, nur mit Belanglosigkeiten und mentalem Junkfood füllen, dann stumpft es ab.» Aber der Humorist meint, man könne sich trainieren, sodass Nachdenken Spaß mache.

Das Überangebot der Unterhaltungsmedien stehe dabei allerdings im Weg. So erklärt er in einem Beispiel: «Ich habe einen freien Abend und will einen Film schauen. Die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, mir zu überlegen, welchen ich schauen soll, und bei jedem denke ich, der andere könnte aber besser sein.» Sein Tipp: Wir müssten das Gehirn manchmal am Kragen packen, durchrütteln und sagen: «Ei, denk mal wieder nach! Am Ende freut es sich.»