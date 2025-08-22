Rentner Peter Kloeppel backt in Florida deutsches Brot

Ein Jahr ist das legendäre RTL-Nachrichtenduo Peter Kloeppel (66) und Ulrike von der Groeben (68) jetzt im Ruhestand. Aus diesem Grund hat RTL eine Kurz-Doku veröffentlicht, in der die beiden Einblick in ihr einjähriges Rentnerdasein geben.

Von der Groeben hat unter anderem ein Buch geschrieben («Freiheit beginnt jetzt! Tipps für den Start in den (Un-)Ruhestand»), Kloeppel lebt mit seiner amerikanischen Frau hauptsächlich in den USA. Von der Groeben blieb in Köln, liebt als Urlaubsort die kleine ostfriesische Düneninsel Baltrum, wie sie erzählt.

Auf Nachfrage erzählen die beiden auch, dass sie im vergangenen Jahr schon mindestens zweimal zusammen essen gegangen seien - das sei mehr als während ihres Arbeitslebens. Sie geben zu, keinesfalls täglich ihre alte Sendung «RTL aktuell» zu schauen, sondern stattdessen ihre Freizeit zu genießen.

«Also, wir leben in Florida», erzählt Kloeppel aus seinem Familienleben. «Unsere Tochter lebt in New York und wird wahrscheinlich auch erst mal dort bleiben. Das heißt, der Weg zu ihr ist überschaubar.»

Ob es irgendwas gebe, was er an Deutschland vermisse? «Ich vermisse das deutsche Brot und Brötchen. Also, wenn ich hier in Deutschland bin und in eine Bäckerei gehe, geht mir das Herz auf.» Er wolle dann Streuselkuchen. Es gebe so wunderbare Sachen. «Das finde ich leider in Amerika in der Form nicht.»

Kloeppel sagt, er habe deswegen in Amerika angefangen, selbst Brot zu backen. «Mal klappt's, mal klappt's nicht. Aber wenn ich also tatsächlich dann ganz ganz melancholisch werde und deutsches Brot will, dann mache ich mir selber eins.»

Peter Kloeppel macht gern Mittagsschlaf

Sein Tagesablauf sei recht routiniert, sagt Kloeppel: «Also ich stehe auch weiter früh auf - meistens so zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr.» Dann mache er meistens Sport «so von 8 Uhr oder 9 Uhr bis um 10 Uhr oder um 11 Uhr».

Und dann gebe es oft einen Mittagsschlaf. «Das ist ganz wunderbar. Weil: Ich leg’ mich um eins hin oder irgend so was, mach' die Augen zu.» Und er wache dann nach genau einer Stunde wieder auf. «Ich wach perfekt. Nach 60 Minuten bin ich wieder wach. Fühl' mich super, und dann kann der Nachmittag kommen.»

Ulrike von der Groeben ist stolz auf einen Preis

Von der Groeben erinnert im Video auch daran, dass beide schon im April in Deutschland einen «wunderbaren öffentlichen gemeinsamen Auftritt» hatten. «Das war bei der Verleihung des Grimme-Preises, den wir im Nachhinein noch bekommen haben, was mich megastolz gemacht hat ...»

Kloeppel und von der Groeben moderierten zwischen dem 6. April 1992 und dem 23. August 2025 insgesamt 4.580 RTL-Nachrichtensendungen gemeinsam.