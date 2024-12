Sängerin Loi holt als Panda den «Masked Singer»-Sieg

Mit Niedlichkeit zum Sieg: Die Sängerin Loi hat kostümiert als plüschiger Pandabär die ProSieben-Show «The Masked Singer» gewonnen. Die 22-Jährige, die durch die Sendung «The Voice Kids» bekannt wurde, sicherte sich im Finale die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Danach legte sie ihre Maske ab und sang als Zugabe ihre aktuelle Single «Left In Your Love».

«Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in den Panda zu schlüpfen», sagte Loi nach ihrer Enttarnung. Auch einen Namen habe sie dem Kostüm gegeben. «Ich nenne sie Stacy. Ich finde, sie sieht aus wie eine Stacy», sagte die junge Musikerin, die bürgerlich Leonie Greiner heißt.

Zweiter Platz für Pirat Joris

Auf dem zweiten Platz landete am Abend der Sänger Joris, der als Pirat angetreten war. Als weitere Promis wurden das frühere Monrose-Mitglied Mandy Capristo und der Rapper Eko Fresh enttarnt.

Mit der Show ging die elfte Staffel der Sendung «The Masked Singer» zu Ende. Promis treten darin als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter Kostümen und großen Masken. Nur ihre Stimme sowie mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht.

Icon Vergrößern Der niedliche Panda belegte den ersten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Icon Schließen Schließen Der niedliche Panda belegte den ersten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Icon Vergrößern Der Pirat rührte Rategast Palina Rojinski zu Tränen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Icon Schließen Schließen Der Pirat rührte Rategast Palina Rojinski zu Tränen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa