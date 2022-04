Schauspielerin Annette Frier wirbt für Organspenden

Exklusiv Annette Frier spielt im ZDF-Film „Leben über Kreuz“ eine Frau, die eine Niere spenden will. Auch privat macht sie sich stark für das Thema Organspende.

Schauspielerin Annette Frier setzt sich für mehr Organspenden ein. „Wenn ich darauf hoffen darf, dann muss ich auf der anderen Seite auch selbst bereit sein zu geben“, sagt die Schauspielerin im Interview mit unserer Redaktion. Etwa 9200 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2020 gab es bundesweit nur 913 Spenderinnen und Spender. Frier spielt in ihrer neuen Rolle im ZDF-Film „Leben über Kreuz“ (9. Mai) eine Frau dar, die eine Niere spenden will.

Frier hofft, mit dem Film auch Vorbehalte gegen Spenden abbauen zu können: „Es geht nun mal um Leben und Tod und um die Möglichkeit, Leben zu verlängern. Man kann sich dagegen entscheiden. Das ist in Ordnung. Aber ich weiß, wenn ich auf ein Organ angewiesen wäre, dann würde ich die Möglichkeit nutzen.“ Laut Umfragen sind 85 Prozent der Deutschen bereit, nach dem Tod Organe zu spenden, aber nur 40 Prozent haben diese Bereitschaft in einem Organspendeausweis dokumentiert. Die gebürtige Kölnerin würde sich wünschen, dass öffentlich mehr für Organspenden geworben würde: „ Es gibt einfach so viele andere dominierende Themen – da geht die Organspende oft unter.“

Annette Frier verkörpert in "Ella Schön" eine Asperger-Betroffene

In ihrer Rolle als "Ella Schön" spielt Frier aktuell auch wieder eine Frau mit Asperger-Syndrom. Für Autisten ist in der Regel eine klare Ordnung in ihrem Leben wichtig. Für Frier selbst war das lange Zeit nicht so wichtig: „Das ist ein Streitthema mit mir selbst, mit dem ich lange gehadert habe. Ich bin im Laufe der Jahre wesentlich ordentlicher geworden. Ich habe tatsächlich eine große Sehnsucht nach innerer und äußerer Ordnung. Und ich genieße es extrem, wenn sie endlich da ist – um sie dann wieder kaputt zu schlagen“, sagt die verheiratete Mutter zweier Kinder.

