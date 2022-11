Schauspielerin Gesine Cukrowski ist krimimüde

Sie wünscht sich mehr Geschichten über Frauen im deutschen Fernsehen: Gesine Cukrowski ist demnächst als Hotelchefin zu sehen.

Schauspielerin Gesine Cukrowski (54) ist der vielen Kriminalfilme im deutschen Fernsehen überdrüssig. Vieles wiederhole sich, bis hin zu den Texten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur und bekannte: "Ich bin krimimüde."

Cukrowski gehört zu den profiliertesten deutschen TV- und Filmdarstellerinnen. Bekannt wurde sie unter anderem als Gerichtsmedizinerin Judith Sommer in der ZDF-Krimiserie "Der letzte Zeuge". Ab Anfang kommenden Jahres ist die Schauspielerin in der neuen ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" in einer Hauptrolle zu sehen.

Mehr "tolle Frauengeschichten" wünsche sie sich im TV, auch und gerade über Frauen jenseits der 50, sagte Cukrowski. Oft würden Frauenfiguren dieses Alters als erfolgreich, aber zugleich unangenehm dargestellt. "Da wird sehr oft klischiert erzählt." Sie wünsche sich mehr Mut, die Figuren vielschichtiger zu gestalten.

Gerade hat Cukrowski in Schwerin und Geesthacht die Dreharbeiten für die erste Staffel von "Hotel Mondial" abgeschlossen. Sie spielt die Hotelchefin Eva de Vries. "Ich fand die Drehbücher spannend, weil sie doch ein bisschen was gewagt haben", erzählte sie. "Die Figuren sind mutiger, konsequenter und sehr humorvoll erzählt, deshalb habe ich mich in die Eva de Vries gut hineinfühlen können." Die erfolgreiche Hotelmanagerin habe unangenehme Züge, "aber sie darf eben auch noch ihre anderen Seiten zeigen".

Und von welcher Rolle träumt Gesine Cukrowski? "Ich stehe gerade mit etwas auf der Bühne, von dem ich geträumt habe", sagte sie. "Ein Abend über Astrid Lindgren." Begleitet von Musikern lese sie Texte und Interviewauszüge der berühmten Kinderbuchautorin, die 2002 gestorben ist. Der Abend treffe mit Lindgrens Weisheit und Humor mitten ins Herz, "da sind relativ schnell die Taschentücher draußen". Cukrowski tourt mit dem Programm durch Deutschland.

(dpa)