Serien-Star Delioglan hat keine Lust auf Kuss mit TV-Bruder

Die Schauspieler Özge Delioglan (31) und Metehan Demiröz (27) spielen in der RTL-Serie «Unter uns» Geschwister - und das merkt man mittlerweile auch abseits der Kamera. «Unsere Rollen haben schon ein bisschen abgefärbt. Viele Leute am Set sagen: "Ihr neckt Euch vor den Szenen wie echte Geschwister." Wir kaspern oft so rum, schubsen uns ein bisschen oder machen anderen Unsinn», sagte Özge Delioglan der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Eben Sachen, die auch Geschwister machen.»

Aufgrund des besonderen Verhältnisses habe sie auch «überhaupt keine Lust auf eine Kussszene» mit dem Schauspiel-Kollegen in einer anderen Produktion. «Ich meine: Wir sind beide Schauspieler. Wir könnten so etwas - in einem Film oder wo auch immer - spielen. Das ist unser Job», sagte Delioglan. «Aber es würde sich sehr komisch anfühlen.»

Die beiden Schauspieler sind seit dem vergangenen Jahr bei «Unter uns» zu sehen. Özge Delioglan, die in Pforzheim geboren wurde, spielt Esma Gülek, eine Bäckerin. Metehan Demiröz, geboren in Ludwigsburg, spielt Baris Gülek, einen Zollfahnder. Die Serie wird in Köln gedreht und gehört seit 1994 zum Nachmittagsprogramm von RTL.

Nach Angaben von Metehan Demiröz hat die Rolle auch bei ihm Auswirkungen bis in den privaten Bereich. «Meine echte Schwester ist schon fast neidisch auf Özge», sagte er. Das liege daran, dass er manchmal – im Spaß – in seiner Familie auch «Schwester» sage, wenn er von seiner Schauspiel-Kollegin spreche. «Meine echte Schwester zieht da immer eine Augenbraue hoch.»

Vor der Kamera sind Özge Delioglan und Metehan Demiröz Geschwister - dahinter befreundete Kollegen. Foto: Henning Kaiser/dpa