Silke Bodenbender: "Thriller wühlen mich zu sehr auf"

Silke Bodenbender spielt in der gefeierten Mystery-Serie "Die nettesten Menschen der Welt". Sie selbst sieht nur selten fern. Wann sie umschalten muss.

Frau Bodenbender, Sie spielen eine Hauptrolle in der ARD-Serie "Die nettesten Menschen der Welt". Es geht um die Begegnung mit dem Bösen von nebenan. Wie sind Sie da rangegangen?



Silke Bodenbender: Eigentlich nicht anders als an jeden anderen Film auch. Aber ich habe mich zuvor noch mit dem Thema Anthologie, also der Sammlung von ausgewählten literarischen Texten, befasst. Spannend an dieser Serie war für mich insbesondere, dass sie so einen breiten Spielraum für Interpretation lässt.

Die einzelnen Folgen sind ab sofort in der ARD-Mediathek und dauern nur 20 Minuten. Ist es nicht schwierig, in dieser kurzen Zeit eine Geschichte zu erzählen?



Bodenbender: Für die Autoren war das sicher schwierig. Ich fand diese kurzen Geschichten einfach irre. Die einzelnen Szenen sind super auf den Punkt gebracht. Aus Kostengründen hatten wir nicht allzu viele Drehtage, aber gerade Drehbuchautor und Regisseur Alexander Adolph hat uns nie Druck spüren lassen.

Lill (Hannah Schiller) verfasst im ersten Teil der Serie "Die nettesten Menschen der Welt" Bildergeschichten in ihrem Kinderzimmer. Foto: Georges Pauli, NDR, ARD/dpa

Sie sagen, Sie würden sich die Rollen nach Relevanz aussuchen. Was hat Sie für die Mystery-Serie begeistert?



Bodenbender: Ich wollte vor allem einmal mit Alexander Adolph arbeiten. Für mich spielt es eine große Rolle, wer die Regie übernimmt. Beim Lesen des Drehbuches kann ich mir dann besser ausmalen, welche Art Film es wird. In diesem Fall fand ich aber auch spannend, dass es die erste deutsche Anthologieserie ist. In ihr werden auf satirisch und mystische Weise wichtige Themen unserer Zeit wie Computersucht, Künstliche Intelligenz, Umweltschutz widergespiegelt. Das alles wird in diesen Kurzgeschichten wirklich spannend abgehandelt.

Im linearen Fernsehen sind die Folgen erst nach Mitternacht zu sehen. Fühlt man sich da noch wahrgenommen? Um diese Zeit hängen nicht mehr viele vor den TV-Geräten, oder?



Bodenbender: Das finde ich natürlich schade, dass die Serie nicht zu einer besseren Sendezeit gezeigt wird. Ich glaube zwar, dass so eine Produktion sowieso eher in der Mediathek geschaut wird, aber natürlich würde man um 20.15 Uhr mehr Menschen erwischen.

Immer mehr Menschen schauen nicht mehr lineares Fernsehen. Wie ist das bei Ihnen?



Bodenbender: Das ist bei mir genauso. Ich schaffe das oft zeitlich nicht. Ich schaue wirklich nur ganz gezielt Fernsehen. Meistens interessiert mich dann die Handschrift eines bestimmten Regisseurs.

Was schauen Sie selbst gerne an?



Bodenbender: Das hängt mit meiner emotionalen Verfassung zusammen. Und so gerne ich dramatische Rollen spiele, muss ich zugeben, dass ich oft ausschalte, wenn es zu dramatisch wird. Wenn beispielsweise einem Kind etwas Schlimmes zustößt, kann ich das nicht mehr aushalten. Auch Thriller wühlen mich viel zu sehr auf.

Silke Bodenbender im ARD-Format "Spurlos in Athen". Foto: Roland Suso Richter/ARD Degeto, dpa

Sie gelten heute als sehr erfolgreiche Darstellerin. Aber anfangs hatten Sie es schwer und sind angeblich an acht Schauspielschulen abgelehnt worden, bis Sie in München dann erfolgreich waren. Was hat Ihnen geholfen, den Glauben an sich nicht zu verlieren?



Bodenbender: Ich bin glücklicherweise immer erst in der Endrunde rausgeflogen. Dadurch habe ich schon gespürt und auch von den Prüfern zu hören bekommen, dass ich es weiter probieren soll. Damals kamen ja auf vier freie Plätze etwa 2000 Bewerberinnen. Aber nach der ersten Absage war mir plötzlich sonnenklar, dass ich wirklich Schauspielerin werden will. Bis dahin war Architektur auch eine Option. Und so habe ich einen ganz gezielten Ehrgeiz entwickelt, nicht locker zu lassen. Natürlich war ich bei jeder Absage sehr verzweifelt. Die Prüfer meinten, dass ich schielen würde, was nicht stimmte, aber ich konnte das auch als Absagegrund nicht akzeptieren, weil ich mir dachte: Dann wäre ich eben eine schielende Schauspielerin. Das war schon hart. Aber ich hatte immer die Unterstützung meiner Eltern, die mir gut zuredeten.

Wirklich? Ihr Vater, der Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen war, soll anfangs nicht begeistert gewesen sein, als Sie ihm sagten, dass Sie Schauspielerin werden wollten. Zumindest kann man das so nachlesen.



Bodenbender: Das ist ganz lustig. Er erzählt das gerne. Ich kann mich daran aber gar nicht erinnern. Er sagt, er habe damals die Arbeitslosenzahlen von Schauspielerinnen erfahren und mir geraten: "Um Gottes willen, mach doch lieber was mit Perspektive." Ich habe das wirklich nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, in meiner Erinnerung hat er mich ganz schnell unterstützt. Auch finanziell hat er mir damals ausgeholfen.

Sie sind in Bonn aufgewachsen, Ihr Vater war ein erfolgreicher SPD-Politiker. Haben Sie damit nie geliebäugelt, auch in die Politik zu gehen?



Bodenbender: Oh nein, das kam nie infrage. Das war gar nicht mein Steckenpferd. Heute interessiere ich mich viel mehr für Politik als damals.

Sind Sie auch eher sozialdemokratisch eingestellt?



Bodenbender: Ich bin tatsächlich auch eher sozialdemokratisch und grün eingestellt. Manchmal denke ich mir, könnte die SPD an der einen oder anderen Stelle mehr für etwas kämpfen und sich sehr viel stärker für die Bildungspolitik einsetzen.

Privat sagt man Ihnen nach, Sie seien trotz Ihrer Preise und Erfolge bodenständig geblieben. Wie sehen Sie das und was heißt das in Ihren Augen?



Bodenbender: Ich freue mich über jeden Preis, weil man dadurch gesehen wird. Aber ich hebe nicht ab, wenn ich ausgezeichnet werde. Ich will weiter wachsen und schaue zu vielen Kolleginnen und Kollegen auf, die ich ganz großartig finde. Für mich ist ein Preis eher Ansporn, weiter zu wachsen und noch besser zu werden. Wenn es keine Herausforderungen mehr gibt, dann würde es für mich langweilig werden.

Zur Person: Silke Bodenbender, 49, hat schon mehr als ein Dutzend Schauspielpreise erhalten. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin.