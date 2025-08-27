Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Fernsehen: «Spreewaldklinik»-Schauspielerin muss ins Krankenhaus

Fernsehen

«Spreewaldklinik»-Schauspielerin muss ins Krankenhaus

Kurz vor Beginn der Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie «Die Spreewaldklinik» verletzt sich eine Schauspielerin. Das hat auch Auswirkungen auf die Serie.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ihre Rolle wurde für die Staffel an die Umstände angepasst.
    Ihre Rolle wurde für die Staffel an die Umstände angepasst. Foto: Caro Stötzer/ndF/dpa

    Schauspielerin Sina-Valeska Jung muss ihre Sommerpause im Krankenhaus verbringen. Die 46-Jährige, die derzeit für die zweite Staffel der Sat.1-Serie «Die Spreewaldklinik» (werktags, 19.00 Uhr) in Lübben (Dahme-Spreewald) und Berlin vor der Kamera steht, hat sich kurz vor Drehbeginn bei einer unglücklichen Bewegung das Kreuzband gerissen, wie die Neue Deutsche Filmgesellschaft mitteilte.

    Da sportliche Aktivitäten ohne Operation künftig nicht mehr in gewohntem Umfang möglich seien, habe sich Jung gegen Urlaub und für den Eingriff entschieden. Für die Serie hat das Team eine Lösung gefunden: Ihre Figur «Dr. Lea Wolf» wird vorerst mit sichtbaren Einschränkungen auftreten. «Wenn dann in Kürze „Dr. Lea Wolf“ über den Bildschirm humpelt, weiß man nun, dass das authentischer ist, als es der Schauspielerin lieb gewesen wäre», hieß es von der Filmgesellschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden