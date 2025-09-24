Icon Menü
Fernsehen: Stefan Raab schneidet sich selbst die Haare

Fernsehen

Stefan Raab schneidet sich selbst die Haare

Am leicht lichten Haar des Entertainers setzt kein Friseur die Schere an, Raab nimmt eine Schermaschine vom Discounter. Das geht nicht immer gut.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bodenständig bei der Haarpflege: TV-Star Stefan Raab.
    Bodenständig bei der Haarpflege: TV-Star Stefan Raab. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    TV-Star Stefan Raab braucht keinen Friseur. «Ich schere mein Resthaar seit 20 Jahren mit so 'ner Ratz-Maschine», bekannte der 58-Jährige bei seiner ersten abendfüllenden «Stefan Raab Show» auf RTL. Die Zuschauer erfuhren auch, was dabei so schiefgehen kann - zu erkennen an einem kahlen Streifen auf dem Haupt des Entertainers.

    Ihm sei der Aufsatz von seiner Discounter-Schermaschine gerutscht, erklärte Raab. Zuvor habe er einen vom Aufsatz abgebrochenen Kunststoffstift eigenhändig durch eine Schraube ersetzt - mit mäßigem Erfolg, wie der verrutschte Haarschnitt bewies.

    In der Show drehte sich alles um das Thema «Bodybuilding». Zu Gast waren etwa der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen Deutschlands. Ein Gesprächspartner war auch «Bares für Wahres»-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls Bodybuilder war. «Bodybuilding ist für alle da», erklärte Raab. Unter Anleitung von Rühl trainierte der Entertainer auch selbst seine Muskeln.

