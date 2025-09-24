Stefan Raab schneidet sich selbst die Haare

TV-Star Stefan Raab braucht keinen Friseur. «Ich schere mein Resthaar seit 20 Jahren mit so 'ner Ratz-Maschine», bekannte der 58-Jährige bei seiner ersten abendfüllenden «Stefan Raab Show» auf RTL. Die Zuschauer erfuhren auch, was dabei so schiefgehen kann - zu erkennen an einem kahlen Streifen auf dem Haupt des Entertainers.
Ihm sei der Aufsatz von seiner Discounter-Schermaschine gerutscht, erklärte Raab. Zuvor habe er einen vom Aufsatz abgebrochenen Kunststoffstift eigenhändig durch eine Schraube ersetzt - mit mäßigem Erfolg, wie der verrutschte Haarschnitt bewies.
In der Show drehte sich alles um das Thema «Bodybuilding». Zu Gast waren etwa der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, eine der erfolgreichsten Bodybuilderinnen Deutschlands. Ein Gesprächspartner war auch «Bares für Wahres»-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls Bodybuilder war. «Bodybuilding ist für alle da», erklärte Raab. Unter Anleitung von Rühl trainierte der Entertainer auch selbst seine Muskeln.
