Stefan Raab sucht als Juror deutschen ESC-Song

Entertainer Stefan Raab ist Teil des Jury-Teams bei der Suche nach dem deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest (ESC). In vier Live-Castingshows im Frühjahr 2025 - drei davon bei RTL und das Finale in der ARD - wird der deutsche Musikbeitrag für den ESC in Basel ermittelt, wie die Sender mitteilten.

Raab und weitere Jury-Teilnehmer suchen aus 24 Acts aus. Die Live-Shows zur besten Sendezeit moderiert Barbara Schöneberger. Der Eurovision Song Contest findet im Mai 2025 in Basel statt, weil die Schweiz in diesem Jahr den Sieg holte. Wer zu dem traditionellen Musikwettbewerb reisen wird, werde vollkommen in den Händen der Zuschauer der Entscheidungs-Show liegen.