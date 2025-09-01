Steffen Hallaschka sucht als neuer Quizmaster Besserwisser

Steffen Hallaschka muss damit leben, dass man ihn mit Günther Jauch vergleicht. Beide sind große, schlanke Männer, beide beherrschen beim Moderieren die Balance aus Ernst und Leichtigkeit. Dass Hallaschka 2011 Nachfolger von Jauch bei «Stern TV» wurde, passte gut ins Bild. Nun, fast 15 Jahre später, folgt er ihm auch noch auf einem anderen Karrierepfad nach. Heute (20.15 Uhr, RTL) moderiert Hallaschka erstmals eine eigene Quizshow - so wie Jauch seit 1999 mit «Wer wird Millionär?».

Das neue Format heißt «7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser» und ist für RTL mit einigen Hoffnungen verbunden. Es hat den Kniff, dass der Kandidat, der gerade am Pult um Geld spielt, ständig darum fürchten muss, durch einen anderen Kandidaten ersetzt zu werden. Zeigt der Spieler eine Unsicherheit, haben seine Konkurrenten die Möglichkeit, blitzschnell in das Spiel einzugreifen und ihm mit einer richtigen Antwort den Platz wegzunehmen - und damit die Aussicht auf einen satten Gewinn. Bis zu 100.000 Euro sind zu holen.

Erste Kandidatin gerät ins Straucheln

Das Konzept führt dazu, dass schnelle Kandidatenwechsel möglich sind - und Wissenslücken gnadenlos bestraft werden. Gleich die erste Kandidatin in der ersten Sendung, eine Architektin, kommt arg ins Schwimmen, als Hallaschka von ihr wissen will, welches Verkehrszeichen aus den Farben Grün und Gelb besteht. Sie fahre durchaus mit «wachem Auge» durch die Stadt, aber die Wahrnehmung von Verkehrszeichen sei andererseits auch «so eine Automatik über die man quasi nicht nachdenkt», grübelt Stephanie vor sich hin.

Die 38-Jährige entscheidet sich schließlich für die Antwort «Radweg». Man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass ihre Konkurrenten da sehr unruhig werden.

Als das Format angekündigt wurde, hatte Hallaschka verlauten lassen, dass er sich auf den neuen Job sehr freue. «Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir», erklärte er. «Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen.» RTL rief sein «Debüt als Quizmaster» aus.

Die vielen Parallelen zu Günther Jauch

Der Sendeplatz ist auch kein unbekannter - damit schließt sich der Kreis zu Jauch. Das Besserwisser-Quiz läuft am 1. und 8. September 2025 jeweils am Montagabend (vorab verfügbar auf RTL+). Es ist der Sendeplatz, den Jauch mit «Wer wird Millionär?» bei RTL zum TV-Termin für Ratespiele um viel Geld gemacht hat. Während Jauch am 15. September mit neuen Folgen zurückkehrt, übernimmt Hallaschka im Vorfeld mit der neuen Show.

Der Sender hatte in den vergangenen Monaten schon mehrere neue Shows aus dem Quiz-Genre ausprobiert. Daniel Hartwich («Let’s Dance») etwa präsentierte «Die perfekte Reihe», Sonja Zietlow («Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!») ließ in «Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?» quizzen.

Das Publikum wird entscheiden, ob es mehr als einen Quiz-König bei RTL geben kann – oder ob Jauch weiter weitestgehend allein regiert.

Icon vergrößern Steffen Hallaschka stellt in seiner neuen Show viele Fragen an selbst ernannte «Besserwisser». (Archivfoto) Foto: Thomas Banneyer/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Steffen Hallaschka stellt in seiner neuen Show viele Fragen an selbst ernannte «Besserwisser». (Archivfoto) Foto: Thomas Banneyer/dpa