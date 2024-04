SWR entlässt Moderatorin Helen Fares nach antiisraelischen Posts

Nach mehreren antiisraelischen Posts hat sich der SWR von der Moderatorin Helen Fares getrennt. Diese hat inzwischen auf Instagram darauf reagiert.

Helen Fares moderierte das digitale Dialog-Format "MixTalk" des SWR. Nun hat der Sender die freie Mitarbeiterin von ihren Moderationsaufgaben entbunden, "nachdem sie wiederholt auf ihrem privaten Social-Media-Account extreme politische Positionen geäußert hat", heißt es in einer Pressemitteilung, die der Sender am Montagabend veröffentlichte.

Helen Fares rief zum Boykott israelischer Erzeugnisse auf

Zuletzt ging es um die Nutzung einer App, mit der Waren identifiziert werden können, die auf einer Boykott-Liste stünden, um mit dem Kauf solcher Produkte die israelische Wirtschaft nicht zu unterstützen. Und auch zuvor habe Fares schon "zum Boykott israelischer Erzeugnisse aufgerufen".

Der SWR teilte mit, dem Sender sei es wichtig, dass der in Rede stehende Post nicht im Kontext einer Beschäftigung für den SWR entstanden sei. Der Sender habe Fares darauf hingewiesen, dass für Moderatorinnen und Moderatoren eines Debattenformates zum Schutz der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Sendung eine Pflicht zur Neutralität gelte. "Diese Neutralität ließ Frau Fares in ihren Social-Media-Aktivitäten vermissen", so der SWR.

SWR-Moderatorin Helen Fares äußert sich zu Kritik

Fares reagierte am Montagabend auf die Medienberichte zu ihren umstrittenen Social-Media-Beiträgen und die Reaktion des SWR. "Deutsche Medien versuchen alle Stimmen zum Schweigen zu bringen, die sich für Palästina einsetzen – also müssen wir noch mehr und noch lauter sprechen", schreibt sie zu dem von ihr veröffentlichten Video.

Sie wolle eine Sache klarstellen: "Wir sind nicht antisemitisch, weil wir Produkte einer Firma boykottieren, die ein Land unterstützt, das vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermord untersucht wird, weil es Zehntausende Menschen abgeschlachtet hat." Der SWR habe nicht damit umgehen können, dass Rechte ihm Briefe sendeten, in dem sie Fares Entlassung forderten.

