«Tatort»-Sommerpause geht los - was 2025 noch bringt

Der Hochsommer steht vor der Tür und Fans des Sonntagabendkrimis im Ersten haben eine lange Durststrecke vor sich. Der deutsch-polnische «Polizeiruf 110» vom Sonntag war die vorerst letzte Erstausstrahlung.

Jetzt beginnt die Sommerpause und die Bremer «Tatort»-Episode «Angst im Dunkeln» von 2024 ist am kommenden Sonntag (29.6., 20.15 Uhr, Das Erste) der Auftakt für viele Wiederholungen. An zwei Sonntagen laufen hingegen abends Spiele der Frauen-EM.

Krimis aus der Konserve und Frauen-EM

Erst am 14. September wird sonntags um 20.15 Uhr im Ersten wieder frische Ware präsentiert. Dann läuft laut jetziger Planung ein Franken-«Tatort» mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid. Er trägt den Titel «Ich sehe Dich».

Der Plot: In einer Flussaue bei Nürnberg wird ein skelettierter Leichnam eines seit zwei Jahren vermissten Mannes entdeckt, dessen Leben Felix Voss mit Unterstützung von Wanda Goldwasser akribisch analysiert.

In welcher Reihenfolge genau die Fälle danach laufen, ist nach Angaben der ARD-Programmdirektion noch unklar. Das Warten lohnt sich aber. Denn die ARD hat in der «Tatort»-Saison 2025/26 so einige Highlights zu bieten.

Im Oktober jagen Cold-Case-Profis einen Serienmörder

Nach dem Abschied des bisherigen Frankfurter «Tatort»-Teams Janneke und Brix geht im Oktober ein neues Duo an den Start.

Edin Hasanovic («Im Westen nichts Neues») spielt den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina. Melika Foroutan («Die Kaiserin») stellt künftig die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi dar.

Der erste Einsatz mit dem Arbeitstitel «Dunkelheit» erzählt von einem Cold Case. In seinen Ermittlungen stößt das Duo auf einen Serienmörder aus den 70er Jahren, der ein nahezu perfektes Doppelleben geführt zu haben scheint.

«Tatort»-Saison '25/'26: Wer kommt und wer geht

Rosalie Thomass ist das neue Gesicht beim Franken-«Tatort» und dreht in den kommenden Wochen ihren ersten Fall, dessen Ausstrahlung für 2026 geplant ist. Sie wird dann als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber an der Seite von Fabian Hinrichs alias Felix Voss ermitteln.

Derweil rückt für das Münchner «Tatort»-Gespann Batic und Leitmayr der Abschied näher. Die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl drehen zurzeit eine Doppelfolge, die voraussichtlich «Unvergänglich» heißen wird und im kommenden Jahr läuft. Die Fälle 99 und 100 des dienstältesten «Tatort»-Duos unter der Regie von Sven Bohse bilden den Abschied der zwei.

Carlo Ljubek wird dann von 2026 an als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak die Geschäfte der Mordkommission München weiterführen. Ferdinand Hofer bleibt als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann im Team.

Und auch beim beliebten «Tatort» aus Münster steht ein wichtiger Wechsel an. Mechthild Großmann scheidet aus der Schauspieler-Truppe aus. Mehr als 20 Jahre lang hat sie Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verkörpert.

Großmann will sich neuen Projekten widmen: «Wenn Ende 2025 der letzte Münster "Tatort‘" mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten», hat sie der WDR in einer früheren Mitteilung zitiert. «Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik – und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da.»

Geht beim Münster-«Tatort» in den Ruhestand: Mechthild Großmann alias Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa