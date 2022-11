Thomas Gottschalk vor "Wetten, dass..?": Unterhaltung in Krisenzeiten wichtig

"Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk nimmt sich selbst nicht zu ernst. Zur nächsten Show sollen Prominente wie Veronica Ferres und Alexander Zverev kommen.

Showmaster Thomas Gottschalk sieht sich als Unterhalter, den man nicht zu ernst nehmen sollte. "Ich habe immer nur schillernde Seifenblasen produziert, die irgendwann geplatzt sind", sagte der 72-Jährige kurz vor der nächsten "Wetten dass..?"-Show am kommenden Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Man sollte das kindliche Vergnügen genießen, das man dabei verspürt. Ich tue das mit großer Begeisterung, aber es ist kein Grund, mich oder das, was ich mache, besonders ernst zu nehmen." Unterhaltung ist aus seiner Sicht auch und gerade in Krisenzeiten wichtig: "Es gab immer Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Ich habe private, politische und gesellschaftliche Krisen durchlebt und bin ein fröhlicher Mensch geblieben."

Robbie Williams und John Malkovich kommen zu "Wetten dass..?"

Nach dem großen "Wetten dass..?"-Revival vor einem Jahr geht die Show in Friedrichshafen in eine nächste Runde. Zu den prominenten Gästen zählen Hollywood-Star John Malkovich, Schauspielerin Veronica Ferres, Popstar Robbie Williams und Tennisspieler Alexander Zverev.

