TV-Krimistar Stefanie Stappenbeck hat privat dem Fernsehen abgeschworen

Stefanie Stappenbeck ist regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen. In ihrer Freizeit hört die Schauspielerin aber lieber Podcasts, als selbst TV zu schauen.

Die TV-Krimi-Schauspielerin Stefanie Stappenbeck hat privat dem Fernsehschauen zugunsten von Podcasts abgeschworen. „Ich bin ein bisschen bildschirmmüde“, sagte die 48-Jährige unserer Redaktion. „Ich ertrage diese Reizüberflutung durch Bildschirme nicht mehr“, betonte sie. Deshalb habe sie komplett auf digitale Hörangebote gewechselt: „Ich bin total podcastsüchtig“, betonte Stappenbeck, die seit sechs Jahren in der Krimiserie „Ein starkes Team“ die Kommissarin Linett Wachow spielt.

Dass sie in der Krimiserie oft eine Waffe benutzt, macht der Potsdamerin wenig aus. „Lustigerweise war ich mit elf Jahren Berliner Kreismeisterin im Luftgewehrschießen“, sagte die Schauspielerin. „Da bin ich sehr stolz. Die dachten, dass ein Junge gewinnen wird, und so bekam ich eine Elektro-Eisenbahn als Preis.“ Für die Serie „Ein starkes Team“ habe sie auch Schießtrainings. „Wie man eine Waffe hält, dass verändert sich mit den Jahren immer wieder“, berichtete die TV-Kommissarin. „Man schießt mal breitbeinig, mal ein Bein nach vorne, dann die Waffe nah am Gesicht, dann wieder weiter weg.“

Stefanie Stappenbeck ist Wahl-Berlinerin

Stappenbeck verriet auch das Geheimnis ihrer oft gezeigten guten Laune: „Ich bin sozusagen mit einem sonnigen Gemüt geboren“, sagte sie. „Es gab auch einige dunkle Jahre. Doch ich habe mir Hilfe geholt. Seit 20 Jahren lasse ich mich durch verschiedene Coachings beruflich und privat begleiten. Ich glaube, das ist mein eigentliches Geheimnis“, sagte sie. Alles, was ihr aufstoße oder sie schmerze, verwirre oder verunsichere, bespreche sie mit Fachkräften. So müsse sie mit diesen Problemen privat niemanden belasten.

Auch selbst macht die Wahl-Berlinerin eine dreijährige Ausbildung zum Coach: „Ich bin ein Fan von Aufstellungen. Das gibt es inzwischen nicht mehr nur für Familien, sondern auch für Unternehmen oder für Schauspieler, um sich Rollen anzunähern. Und das lerne ich gerade.“ Sie wende das Gelernte bei Freunden schon an. „Aber ich bin noch nicht bereit, Leute, die ich nicht kenne, zu begleiten“, erklärte die sympathische Mimin. Auf der anderen Seite merke sie, dass sie im Freundeskreis schon allerhand Gutes ausrichten könne.

Lesen Sie dazu auch