«ZDF-Fernsehgarten on Tour» in nur zwei Minuten ausverkauft

Die Eintrittskarten für zwei Gastspiele vom «ZDF-Fernsehgarten on Tour» in Schwerin sind innerhalb von nur zwei Minuten vergriffen gewesen. Das teilte das ZDF mit. Insgesamt 1400 Tickets gab es für eine Aufzeichnung am 4. Oktober (Ausstrahlung 13. Oktober) sowie für eine Live-Sendung am 6. Oktober.

«Die Tickets sind restlos ausverkauft. Es gibt eine Warteliste für eventuelle Stornierungen, aber auch diese ist wegen der großen Nachfrage bereits geschlossen», ergänzte eine Sprecherin.

Moderatorin Andrea Kiewel (59) gastiert mit ihrer Sendung in der Landeshauptstadt auf der «Schwimmenden Wiese», einer Gartenanlage mit Blick auf das Schweriner Schloss. Von Spielen über Artistik und Comedy bis hin zu Servicetipps und Musik ist auch in Schwerin alles dabei, was den «ZDF-Fernsehgarten» ausmacht. Darüber hinaus porträtiert Bürger Lars Dietrich bemerkenswerte Menschen aus Schwerin und Umgebung und stellt in kleinen Einspielfilmen die schönsten Orte und Landschaften der Region vor.