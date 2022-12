"ZDF-Morgenmagazin" fällt aus - Warnstreik

Fernsehzuschauer, die zum Frühstück das "MoMa" einschalten, dürften sich heute morgen gewundert haben. Die Sendung entfiel, das ZDF sendete ein Ersatzprogramm. In Mainz wird derweil gestreikt.

Das aktuelle "ZDF-Morgenmagazin" ist am Dienstagmorgen ausgefallen. "Unser morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen", teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz auf Twitter mit. Nähere Angaben dazu gab es vom Sender zunächst nicht.

"Morgenmagazin"-Moderatorin Dunja Hayali (48) twitterte: "Das #moma fällt heute aus - Warnstreik! Wir sehen uns morgen wieder."

Auf der Seite der Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden (VRFF) war am Morgen zu lesen: "Wie bei den ARD-Anstalten zuletzt, bewegt sich auch in den Gehaltstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und verdi in den Warnstreik! Von 03.00 Uhr bis 10.30 Uhr werden die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Essen und warme Getränke gibt es vor dem ZDF-Hochhaus."

Das "ZDF-Morgenmagazin" läuft im wöchentlichen Wechsel mit dem sogenannten MoMa der ARD. Die dreieinhalbstündige Sendung ist normalerweise montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr im Ersten und Zweiten zu sehen.

Im Ersten lief am Dienstag stattdessen die Wiederholung einer älteren "MoMa"-Ausgabe. Das ZDF sendete ebenfalls ein Ersatzprogramm.

(dpa)