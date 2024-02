Fernsehgarten-Fans aufgepasst: Den 1. März 2024 sollten Sie sich merken

Im Frühjahr geht der Fernsehgarten 2024 in eine neue Saison. Warum sich Fernsehgarten-Fans aber schon den 1. März im Kalender markieren sollten, erfahren Sie hier.

Der ZDF-Fernsehgarten gehört zu den beliebtesten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen - und auch zu den ältesten. Das Format feierte am 29. Juni 1986 im ZDF Premiere und seither wurden weit mehr als 600 Folgen auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt. Die Show hat es im Juni 2014 sogar als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Auch in diesem Jahr kehrt der Fernsehgarten mit Andrea Kiewel zurück. Die Gastgeberin ist mit kurzen Unterbrechungen seit über 20 Jahren dabei und hat bereits mehr als 430 Sendungen moderiert.

Wann geht es mit dem Fernsehgarten 2024 weiter und wann kann man die ersten Tickets erwerben? Alle Infos zur neuen Fernsehgarten-Saison rund um Gäste, Termine und Tickets haben wir hier für Sie.

ZDF-Fernsehgarten 2024: Start der neuen Saison

Auch in diesem Jahr bleiben die Verantwortlichen beim ZDF dem gewohnten Muster treu: Der Fernsehgarten wird erneut im Mai starten und voraussichtlich bis in den September an fast allen Sonntagen im TV zu sehen sein. Der genaue Start-Termin steht schon fest: Am 14. Mai 2024 lädt Andrea Kiewel auf das ZDF-Fernsehgartengelände ein.

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten 2024: Wann beginnt der Vorverkauf?

Bis zum Start der neuen Fernsehgarten-Saison dauert es zwar noch eine Weile, doch die ersten Tickets können Sie schon bald erwerben. Am 1. März beginnt der Ticket-Vorverkauf für Show. Sie können die Karten direkt beim Ticket-Service des ZDF erwerben. Weitere Infos zu den Preisen, zum Kontingent und den verfügbaren Tickets finden Sie am 1. März dann ebenfalls auf der Seite des ZDF.

Der Einlass zum Fernsehgartengelände beginnt am jeweiligen Sonntag immer um 10.30 Uhr, die Show selbst startet in der Regel um 12 Uhr. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, können Sie diese Adresse in ihr Navi eingeben: ZDF-Fernsehgartengelände, ZDF-Str. 1, 55127 Mainz. Falls Sie die Straßenbahn nehmen, können Sie an der Haltestelle "VRM" aussteigen und von dort aus zu Fuß die Hauptpforte des ZDF erreichen. Wer mit dem Zug nach Mainz kommt, kann vom Bahnhof aus auch die Buslinie 630 bis zur Haltestelle "Medienberg" nehmen. Weitere Infos finden Sie auf der Service-Homepage des ZDF.

ZDF-Fernsehgarten 2024: Welche Gäste sind in diesem Jahr dabei?

Bisher hat das ZDF noch nicht offiziell verraten, welche Gäste 2024 im Fernsehgarten dabei sein werden. Ein erster möglicher Gast hat sich aber scheinbar selbst verraten. In einem Interview mit schlager.de sagte Bernhard Brink Ende Januar, dass er in diesem Jahr anlässlich seines neuen Albums auch im Fernsehgarten zu Gast sein werde. Offiziell wurde diese Info jedoch noch nicht vom ZDF bestätigt. Sobald der öffentlich-rechtliche Sender sich zu den prominenten Gästen äußert, die 2024 im Fernsehgarten dabei sein werden, informieren wir Sie hier darüber.