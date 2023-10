Patrick Stewart: Ian McKellen riet mir von "Star Trek" ab

Als Patrick Stewart Mitte der 80er Jahre die Rolle als Captain Jean-Luc Picard angeboten bekam, gefiel das seinem Freund und Kollegen Ian McKellen gar nicht.

Der britische Schauspieler Patrick Stewart (83) erinnert seinen langjährigen Freund Ian McKellen (84) gerne daran, dass dieser ihn von der "Star Trek"-Rolle abhalten wollte. "Als ich ihm sagte, dass ich den Vertrag unterschreiben wolle, hielt er mich fast körperlich davon ab", schreibt Stewart in seinen neuen Memoiren "Making It So", aus denen das US-Magazin "Insider" zitiert.

Als er Mitte der 80er Jahre die Rolle als Captain Jean-Luc Picard angeboten bekam, hatten er und McKellen sich bereits auf der Theaterbühne einen Namen gemacht. Sein Kollege habe ihn damals vehement von der Rolle abhalten wollen und gesagt, Stewart habe "zu viel wichtige Theaterarbeit zu erfüllen", erinnert sich Stewart. Als er sich dennoch für die Rolle im "Raumschiff Enterprise" entschied, habe McKellen "traurig den Kopf geschüttelt, als würde ich mich zur Armee melden", schildert Stewart.

"In den vergangenen Jahren sind wir gute Freunde und "X-Men"-Kollegen geworden und Ian hat zugegeben, dass er im Unrecht war und ich im Recht", so Stewart. "Mehr als einmal, um genau zu sein - vor allem, weil ich ihn gerne dazu bringe, diese Worte zu sagen." Stewarts Memoiren "Making It So" sind seit Dienstag auf Englisch erhältlich.

(dpa)