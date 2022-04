"Kinder"-Produkte von Salmonellen gefährdet: Liste zum Rückruf der Ferrero-Artikel

Nach dem Fund von Salmonellen könnten nun alle "Kinder"-Produkte von einem solchen Befall gefährdet sein. Ferrero ruft daher noch weitere Artikel zurück. Wir zeigen, um welche es sich handelt.

Die Salmonellenfunde in "Kinder"-Produkten stellten einen echten Aufreger vor der Osterzeit dar. Zunächst sah es dabei so aus, dass nur einige der Produkte des Schokoladenherstellers Ferrero mit Salmonellen belastet waren. Doch jetzt wurde der Produktrückruf noch einmal deutlich erweitert. Wir klären auf.

Salmonellen-Infektion: Weit über 100 Fälle in Europa

In EU-Ländern und in Großbritannien wurden mittlerweile weit über 100 Fälle von schweren Salmonellen-Erkrankungen dokumentiert. Das geht aus einem Bericht der Europäischen-Lebensmittel-Sicherheits-Agentur (EFSA) hervor. Demnach sind ungewöhnlich viele Kinder unter den mit Salmonellen Infizierten. Die Fälle werden allesamt mit den "Kinder"-Produkten aus einem belgischen Werk von Ferrero in Verbindung gebracht.

Die Produktionsstätte in der Stadt Arlon wurde von der belgischen Lebensmittelbehörde geschlossen. Als Grund wurden Verunreinigungen an den Filtern von Rohstofftanks genannt. Daher wird nun auch vermutet, dass etliche Produkte von Ferrero mit Salmonellen belastet sind.

Liste aller Ferrero-Produkte, die zurückgerufen werden

Ferrero reagierte nun und rief neben den beliebten Überraschungseiern, Schokoladeneiern und Kinderschokobons auch andere Süßigkeiten aus der eigenen Produktpalette zurück. Darunter fallen beispielsweise Osterkörbe und Geschenkmixverpackungen. Der Zeitpunkt des Rückrufs ist problematisch, da an Ostern womöglich schon viele der Produkte verzehrt wurden. Die Ausweitung der zurückgerufenen Produkte wird von der Verbraucherzentrale heftig kritisiert, da sie mit rund vier Monaten nach den ersten Befunden reichlich spät zustande kommt.

Gerade für Kinder können Salmonellen sehr gefährlich sein. Bei gesunden Erwachsenen verläuft eine Salmonellen-Infektion in der Regel wie eine Magen-Darm-Erkrankung. Typische Symptome sind dann Bauchschmerzen, Erbrechen und auch Fieber. Bei Kindern, älteren Menschen und kranken Menschen kann die Infektion deutlich schwerer verlaufen - und sogar tödlich enden.

Liste aller Ferrero-Produkte, die zurückgerufen werden

Mittlerweile stehen so einige Produkte auf der Rückrufliste von Ferrero. Alle großen Händler und Supermärkte in Deutschland nehmen derzeit "Kinder"-Produkte zurück. Oftmals aus Kulanzbasis, auch ohne Kassenzettel. Hier kann die vollständige Liste eingesehen werden, die alle zurückgerufenen Artikel von Ferrero zeigt.