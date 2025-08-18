Sommerpause 2025: Wann geht der Podcast "Fest & Flauschig" weiter?

"Fest & Flauschig", einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, befindet sich in der Sommerpause. Normalerweise veröffentlichen der Moderator Jan Böhmermann und der Musiker Olli Schulz jede Woche eine neue Folge ihres Podcasts – immer sonntags. Doch im Sommer nehmen sich die beiden Podcaster einige freie Zeit, in der keine neuen Folgen erscheinen. Wir erklären, wann wieder mit neuen Ausgaben von "Fest & Flauschig" zu rechnen ist.

Fest & Flauschig Sommerpause 2025: Podcast geht im September weiter

"Fest & Flauschig" gibt es unter diesem Namen seit 2016 – der Podcast ist der Nachfolger der Radiosendung "Sanft & Sorgfältig", die Böhmermann und Schulz von 2012 bis 2016 für den Sender Radio 1 moderiert hatten. "Fest & Flauschig" erscheint seit 2016 auf Spotify und war damals der weltweit erste Exklusivpodcast des Streaming-Anbieters. Dieser vollzog im Sommer 2025 allerdings einen Strategie-Wechsel: Wie auch andere vormals exklusiv auf Spotify abrufbare Podcasts, ist „Fest & Flauschig“ seitdem auch über andere Podcatcher abrufbar.

Gleichzeitig zu dieser Änderung wurde auch verkündet, dass die Zusammenarbeit bis 2026 verlängert wurde. Kein Wunder, denn „Fest & Flauschig“ ist extrem erfolgreich. Als Spotify im Frühling 2025 für kurze Zeit die Aufrufzahlen von Podcasts veröffentlichte, war zu sehen, dass die einzelnen Folgen häufig mehr als eine Million Aufrufe hatten. Eine Analyse des Branchendienstes Meedia aus dem Frühjahr 2025 ergab, dass „Fest & Flauschig“ zu diesem Zeitpunkt von etwa 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern auf Spotify abonniert wurde.

Und wann gibt es nun neue Ausgaben des Podcasts? In der letzten Folge vor der Sommerpause verkündeten die Moderatoren, wann es weitergehen wird: Am Sonntag, 7. September 2025. Das erklärte Jan Böhmermann in der Folge vom 20. Juli mit dem Titel „Mach den Finger frei“. Außerdem steht zum Ende der Sommerpause direkt ein Liveauftritt von „Fest und Flauschig“ an: Schulz und Böhmermann werden am 7. September um 20 Uhr im IFA Sommergarten in Berlin auftreten.

Wie lange dauert die Sommerpause von Fest & Flauschig?

Wie lange die Sommerpause von "Fest & Flauschig" dauert, variierte in den vergangenen Jahren. 2024 erschien die letzte reguläre Folge am 21. Juli, weiter ging es am 8. September. 2023 erschien die eigentlich letzte reguläre Folge am 25. Juni. Am Mittwoch darauf – damals sendete „Fest & Flauschig“ noch zweimal pro Woche – folgte noch eine Best-of-Folge, die aus älteren Folgen zusammengeschnitten war – und am 2. Juli gab es dann überraschend eine als "kleine Bonusfolge" betitelte Ausgabe mit dem Titel "Die wirklich letzte Folge vor der Sommerpause", die Böhmermann und Schulz bereits eine Woche im Voraus aufgezeichnet hatten.

Auch während der Sommerpause ließen die Podcaster in den vergangenen Jahren aber von sich hören: Einmal pro Woche erschienen Best-Ofs oder wenige Minuten kurze, als "Ferienprogramm" bezeichnete Aufnahmen der beiden.