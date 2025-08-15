Bad Nauheim feiert den «King» beim European Elvis Festival

Haartollen, Petticoats und chromblitzende Autos – für drei Tage feiert Bad Nauheim von diesem Freitag an wieder das European Elvis Festival. Zu dem vielfältigen Programm der 23. Auflage gehören Konzerte, Führungen, ein Music Contest, eine Modenschau und eine Sonderausstellung mit Originalstücken aus dem Besitz des «King of Rock'n'Roll».

Auch bei der Classic Car Parade sowie einer Talkshow und Autogrammstunde mit der Schauspielerin und Liedtexterin Linda Thompson können die Besucher in die Zeit ihres Idols eintauchen. Die inzwischen 75-jährige Thompson war in den 1970er-Jahren für mehrere Jahre mit Elvis Presley liiert.

Der Musiker war ab Oktober 1958 für eineinhalb Jahre als Soldat in Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim im Wetteraukreis. Mit dem European Elvis Festival feiert die Kurstadt alljährlich im August für drei Tage und Nächte Leben, Karriere und Musik des 1977 verstorbenen Weltstars, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre.