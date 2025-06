Positive Halbzeit-Bilanz zum «Besuchermagnet» Hessentag

Die Stadt Bad Vilbel zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Hessentags sehr zufrieden. Nachdem von Freitag bis einschließlich Sonntag insgesamt rund 300.000 Besucher gezählt wurden, seien auch am Montag und Dienstag zahlreiche Gäste auf das Festgelände geströmt, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage zur Halbzeit des Landesfestes.

Man gehe jetzt davon aus, dass man die prognostizierte Zahl von 750.000 Besuchern auf jeden Fall erreichen werde. Dabei komme es natürlich immer auch auf das Wetter an. Die Frage, ob man die Erwartungen bereits höher schraube, ließ der Sprecher offen, erklärte aber: «Wir sind guter Dinge.»

Absehbar größte Einzel-Events seien voraussichtlich das bereits ausverkaufte Konzert von Roy Bianco & Die Abbrunzati-Boys an diesem Donnerstag und die «Just White»-Party des privaten Radiosenders Hit Radio FFH am Samstag (21. Juni). Beide Veranstaltungen sind in der Stadtwerke-Arena geplant, die Platz für rund 15.000 Besucher bietet. Man könne aber nicht von einzelnen Besuchermagneten sprechen - «der Hessentag als Ganzes ist ein Besuchermagnet», sagte der Sprecher.

Besucher setzen auf öffentlichen Nahverkehr

Als besonders positiv wertete er, dass das Nahverkehrskonzept aufgehe und viele Gäste mit S-Bahnen und Zügen anreisen. Auch die Fahrradparkplätze seien gut nachgefragt. Bei den Wegweisungen sowie Hinweisen auf Besuchertoiletten habe man noch etwas nachgearbeitet.

Einige Rettungseinsätze habe es in der ersten Halbzeit seit der Eröffnung am Freitag zwar gegeben, doch seien ihm bisher keine größeren Vorkommnisse bekanntgeworden, so der Sprecher. Auch das umfassende Sicherheitskonzept, zu dem zahlreiche Absperrungen rund um das Festgelände und eine sichtbare Polizeipräsenz gehören, gehe bisher auf.

Auch eine Polizeisprecherin zog eine positive Zwischenbilanz. Man sei sehr zufrieden mit dem friedlichen Verlauf, sagte sie. Man habe lediglich einige vereinzelte Strafanzeigen aufgenommen. Dabei sei es um Diebstahl oder vereinzelte Körperverletzungsdelikte gegangen, «wenn Alkohol im Spiel war», sagte die Sprecherin.