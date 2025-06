Trachtenvereine wollen zur Integration beitragen

Die Hessische Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege sieht ihre Aufgabe auch in der Integration von geflüchteten und zugezogenen Menschen und wirbt um neue Mitglieder. «Jeder, der hier lebt, ist herzlich aufgerufen, sich mit einzubringen», sagte der Vorsitzende der Vereinigung, Torsten Frischkorn, auf dem 62. Hessentag in Bad Vilbel. Auf der Bühne «Trachtenland Hessen» sowie an einem Stand im «Treffpunkt Hessen» präsentieren sich auf dem Landesfest auch in diesem Jahr Trachtenvereine und -gruppen.

Hessenweit seien rund 17.000 Menschen in 160 Mitgliedsgruppen der Vereinigung engagiert, davon etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche, sagte Frischkorn. Häufig kämen sie erst einmal über Familien und Freunde zu den Vereinen, das Anliegen der Heimatpflege stelle sich dann bei vielen erst im Laufe der Zeit ein. Stärker als in den Städten sei das Thema in ländlichen Regionen des Bundeslandes verwurzelt - das liege schon allein an den vielen konkurrierenden Freizeitangeboten in Städten, sagte Frischkorn.

Icon Vergrößern Sie pflegen Traditionen und engagieren sich auch für die Gemeinschaft - auf dem Hessentag in Bad Vilbel präsentieren sich Mitglieder des Spinnkreises Reichenbach. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Sie pflegen Traditionen und engagieren sich auch für die Gemeinschaft - auf dem Hessentag in Bad Vilbel präsentieren sich Mitglieder des Spinnkreises Reichenbach. Foto: Arne Dedert/dpa

Icon Vergrößern Sticken, Wolle spinnen und Fransen knüpfen - die Mitglieder des Spinnkreises Reichenbach aus dem Odenwald zeigen auf dem Hessentag in Bad Vilbel traditionsreiche Handarbeit. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Sticken, Wolle spinnen und Fransen knüpfen - die Mitglieder des Spinnkreises Reichenbach aus dem Odenwald zeigen auf dem Hessentag in Bad Vilbel traditionsreiche Handarbeit. Foto: Arne Dedert/dpa

Icon Vergrößern Torsten Frischkorn, Vorsitzender der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege, sieht auch die Integration als wichtiges Thema der hessischen Trachtenvereine. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Torsten Frischkorn, Vorsitzender der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege, sieht auch die Integration als wichtiges Thema der hessischen Trachtenvereine. Foto: Arne Dedert/dpa