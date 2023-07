Seenachtfest 2023 in Konstanz: Tickets, Preise, Eintritt und Tageskasse

Das Seenachtfest findet auch 2023 wieder in Konstanz statt. Hier erfahren Sie alles rund um den Eintritt und die Preise der Tickets beim Festival am Bodensee.

Mitte August wird in Konstanz wieder richtig was geboten. Das Seenachtfest 2023 findet wieder in der schönen Stadt am Bodensee statt und lockt viele Besucher in den Südwesten des Landes. Die Region erfreut sich zwar von Haus aus schon großer Beliebtheit unter Touristen und Ausflüglern, doch das Seenachtfest ist im Sommer ein ganz besonderes Highlight.

Im Seenachtfest-Programm 2023 darf natürlich das große Feuerwerk nicht fehlen, das in jedem Jahr eines der Höhepunkte des Fests ist. Damit hebt sich die Veranstaltung noch einmal deutlich von den Festen anderer Städte ab. Vor der Anreise muss man wissen, dass für Autos nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt. Allerdings haben die Veranstalter des Festivals extra ein Shuttle-Bus organisiert, der die Besucher von den weiter entfernt gelegenen Parkplätzen abholt.

Wie sehen die Eintrittspreise in diesem Jahr aus? Wir informieren Sie hier über die Ticket-Varianten, die Tageskasse und die Preise auf dem Seenachtfest 2023.

Seenachtfest 2023: Tickets und Preise im Vorverkauf

Wer sicher zum Seenachtfest 2023 nach Konstanz reisen möchte, ist mit einem Ticketkauf im Vorverkauf gut beraten. Die Tickets sind im Vorverkauf im Vergleich zur Tageskasse teils deutlich günstiger. Da es im vergangenen Jahr beim Seenachtfest zu Verzögerungen durch den Eintausch von E-Tickets in Besucher-Armbänder gekommen war, gibt es in diesem Jahr nur noch die klassischen Tickets. Wer online im Vorverkauf ein solches erwirbt, bekommt es per Post zugeschickt.

Die Tickets können sowohl online, als auch vor Ort im Vorverkauf erworben werden. Die Vorverkaufsstellen für die Tickets zum Seenachtfest 2023 in Konstanz finden Sie hier:

Tourist-Information Konstanz

Tourist Info Singen Marktpassage

Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell

Kultur- und Tourismusbüro Allensbach

Bürger- und Verkehrsverein Tübingen

Tourist Info Stuttgart

Für die Bürger aus Konstanz gibt es noch eine weitere Vorverkaufsstelle. Beim Gartenfest kann ein sogenanntes Konstanzer Ticket erworben werden, welches zu einem geringeren Preis von 20 € zu haben ist. Bedingung für den Kauf eines solchen Tickets ist allerdings der Wohnort in Konstanz, der durch die Vorlage des Personalausweises nachgewiesen wird.

Das sind die Preise der Ticket-Preise im Vorverkauf des Konstanzer Seenachtfestes 2023:

Ticket Preis Tagesticket 21,90 € Tagesticket Kinder (6-14 Jahre) 3,00 € Familienticket (2 Erwachsene + eigene Kinder) 46,80 €

Es fallen im Vorverkauf noch je 2,00 € an Vorverkaufsgebühren an.

Seenachtfest 2023: Tickets und Eintritt an der Tageskasse

Wer sich spontan für einen Besuch beim Seenachtfest 2023 entscheidet, muss sein Ticket beim Eintritt an der Tageskasse erwerben. Diese Tickets sind zwar ein wenig teurer als die im Vorverkauf, allerdings fallen dafür auch die Vorverkaufsgebühren weg.

Das sind die regulären Preise der Tickets an der Tageskasse:

Ticket Preis Tagesticket 25,00 Euro Tagesticket Kinder (6 bis 14 Jahre) 5,00 Euro Familienticket (2 Erwachsene + eigene Kinder) 55,00 Euro Nachtticket (erhältlich nach 23.00 Uhr, ab 18 Jahre) 10,00 Euro

Ein Eintritt zum Seenachtfest ist nur mit einem gültigen Ticket gestattet. Wer zum Beispiel von einer finanziellen Notlage betroffen ist, hat ein Anrecht auf ein Sozialticket. Dieses Ticket kostet lediglich 22 Euro und ist denjenigen vorbehalten, die einen gültigen amtlichen Sozialpass vorweisen können. Die Sozialtickets sind nur an der Tageskasse erhältlich.

Auch für Besucher mit einem gültigen Behindertenausweis gibt es vergünstigte Tickets. Diese werden ebenfalls nur an der Tageskasse verkauft. Je nach Grad der Behinderung gibt es sogar freien Eintritt zum Seenachtfest in Konstanz.

Das sind die Preise der vergünstigten Tickets für Menschen mit Einschränkungen: