Brand im Riesenrad bei Festival - mehrere Verletzte

Auf dem Highfield-Festival bei Leipzig ist am Abend ein Feuer auf dem Riesenrad ausgebrochen. Dabei hat es nach Beobachtung eines dpa-Reporters vor Ort mehrere Verletzte gegeben. Berichte über Tote gab es zunächst nicht.

Ein Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle. Ob dort aktuell noch weitere Menschen in Gefahr seien, konnte er zunächst nicht sagen. Polizei und Veranstalter machten zunächst noch keine Angaben.

Zwei Gondeln des Riesenrades waren am Abend gegen 21.00 Uhr in Brand geraten. Mehrere Menschen wurden mit Brandverletzungen behandelt, berichtet der dpa-Reporter. Das Festival am Störmthaler See, ein großes Rock- und Popfestival, war daraufhin zunächst unterbrochen worden.