Campus Festival Konstanz 2023: Termin, Line-up, Camping und Tickets

2023 findet in Konstanz wieder eines der größten Campus Festivals des Landes statt. Hier gibt es alle Infos rund um Line-up, Termine, Tickets und Camping.

Die Festival-Flaute der Pandemie-Jahre ist längst vergessen. Auf dem Campus Festival 2023 in Konstanz darf auch in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Mit jährlich bis zu 25.000 Besucherinnen und Besuchern ist es eines der größten Festivals seiner Art in Deutschland.

Ein Festival dieser Größenordnung muss selbstverständlich auch entsprechende Musik-Größen auf die Bühne bringen. Hier erfahren Sie, welche Acts dieses Jahr beim Campus Festival in Konstanz mit dabei sind. Außerdem haben wir alle Infos rund um Termine, Camping vor Ort und Tickets für Sie.

Campus Festival Konstanz 2023: Das sind die Festival-Termine

Für viele Studenten kann die Festival-Saison gar nicht früh genug starten. Das Campus Festival in Konstanz startet heute am 19. Mai 2023 und lädt damit noch vor dem Sommer zum feiern ein. An zwei Tagen wird das Bodenseestadion also noch während des laufenden Semesters zum Zielort all derer, die sich mal so richtig austoben möchten.

Termine beim Campus Festival in Konstanz 2023:

Freitag, 19. Mai

Samstag, 20. Mai

Das Line-Up beim Campus Festival Konstanz 2023: Das sind die Headliner

Um genügend Besucher anzulocken, muss ein Festival natürlich auch mit einigen großen Namen aufwarten können. Das ist den Organisatoren des Campus Festivals in Konstanz gelungen. Zu den Headlinern des diesjährigen Festivals gehört niemand geringeres als der Rapper Marteria.

Neben großen Namen sind aber auch wieder jede Menge Nachwuchskünstler dabei. Auf insgesamt vier Bühnen geben sie ihre Songs zum Besten und sorgen für eine gute Zeit. Auch wenn im Voraus noch nicht sämtliche Acts bekannt gegeben wurden, so steht der Großteil der beteiligten Künstler schon seit einer Weile fest. Hier haben wir die Bands und Solo-Künstler aus dem Line-up beim Campus Festival in Konstanz 2023 für Sie zusammengetragen:

Das sind die Headliner beim Campus Festival in Konstanz 2023:

Marteria : Seit vielen Jahren ist der Rapper eine prägende Gestalt in der deutschen Musik-Szene. Mit seinem aus Electronica und Rap basierendem Sound ist er ein Dauergast bei vielen deutschen Festivals wie beim " Southside " oder " Rock im Park ".

Seit vielen Jahren ist der Rapper eine prägende Gestalt in der deutschen Musik-Szene. Mit seinem aus und Rap basierendem Sound ist er ein Dauergast bei vielen deutschen Festivals wie beim " " oder " ". Badmómzjay: Erst 2021 erschien das erste Album der Nachwuchs-Rapperin. Bereits davor konnte sie sich über YouTube und Spotify aber schon eine gewaltige Fanbase aufbauen. Auf den Festivals der Nation ist sie allerdings noch ein Newcomer.

Erst 2021 erschien das erste Album der Nachwuchs-Rapperin. Bereits davor konnte sie sich über und aber schon eine gewaltige Fanbase aufbauen. Auf den Festivals der Nation ist sie allerdings noch ein Newcomer. BHZ: BHZ ist die Abkürzung für "Bananahaze" und bezeichnet die fünfköpfige Rapgruppe bestehend aus Longus Mongus , Ion Miles, Dead Dawg, Monk und BigPat. Auch diese Band ist noch recht jung und wurde erst 2016 gegründet.

BHZ ist die Abkürzung für "Bananahaze" und bezeichnet die fünfköpfige Rapgruppe bestehend aus Longus , Ion Miles, Dead Dawg, Monk und BigPat. Auch diese Band ist noch recht jung und wurde erst 2016 gegründet. Schmyt: Unter diesem Pseudonym tritt der Sänger Julian Schmit auf. Dieser startete 2020 seine Solokarriere, nachdem er zuvor 13 Jahre lang der Sänger der Band "Rakede" war.

Unter diesem Pseudonym tritt der Sänger auf. Dieser startete 2020 seine Solokarriere, nachdem er zuvor 13 Jahre lang der Sänger der Band "Rakede" war. Von Wegen Lisbeth: Die Indie-Pop-Band wurde 2006 von ein paar Jungs in der Schule gegründet. 2014 ging die Truppe dann das erste Mal auf Tour und ist seitdem in ganz Deutschland aufgetreten. Auch Festival-erprobt ist die Band schon seit langem.

Weitere Künstler im Line-up des Campus Festivals 2023 in Konstanz:

Blond

Bruckner

Christian Löffler

Domiziana

Edwin Rosen

Ennio

Leoniden

Makko

Mayberg

Paula Hartmann

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Ski Aggu

TYM

Wilhelmine

BERQ

Damona

Dilla

Eli Preiss

Frida Darko

Futurebae

Lena&Linus

LEEPA

Maryam.FYI

Mele

Mia Morgan

Neunundneunzig

Orbit

Power Plush

Sarah Wild

Sharktank

Shelter Boy

Temmis

Whitey En Vogue

YECCA

Campus Festival Konstanz 2023: Camping auf dem Festivalgelände?

Da das Campus Festival in Konstanz 2023 im Bodenseestadion stattfindet, ist das Camping direkt auf dem Festivalgelände nicht möglich. Doch was wäre ein Festival ohne Camping? Daher bieten die Veranstalter Campingmöglichkeiten an einem anderen Ort an: Auf dem Gelände des Flugplatzes Konstanz können die Besucher übers Wochenende ihre Zelte aufschlagen. Doch das ist nur möglich, wenn auch ein gültiges Ticket vorgelegt wird. Hier wird zwischen einem Camping-Ticket, einem Wohnmobil-Ticket und einem gewöhnlichen Park-Ticket für den PKW unterschieden. Nur in Kombination mit einem solchen Ticket ist das Campen bzw. Abstellen des Autos auf dem Gelände gestattet.

Tickets für das Campus Festival 2023 in Konstanz

Insgesamt gibt es vier verschiedene Arten von Tickets für das Campus Festival in Konstanz 2023. Das gewöhnliche Besucherticket in verschiedenen Ausführungen (Tages- oder Wochenend-Ticket), das Pre- und Aftershow-Ticket, das Campingplatz-Ticket und das Soli-Ticket. Alle Tickets sind entweder online auf der Homepage des Veranstalters oder als Hardcover-Tickets im Vorverkauf vor Ort in Konstanz zu erwerben.

Hier haben wir alle Infos rund um die einzelnen Tickets und ihre Preise für Sie zusammengefasst:

Besuchertickets:

Die Besucher des Campus Festivals 2023 können sich zwischen Tages-Tickets für Freitag oder Samstag und einem Wochenend-Ticket entscheiden. Studierende und Auzubildende können dabei ermäßigte Tickets erwerben.

Ticket Preis Tagesticket Freitag ermäßigt 79,90 € Tagesticket Freitag regulär 89,90 € Tagesticket Samstag ermäßigt 79,90 € Tagesticket Samstag regulär 89,90 € Wochenend-Ticket ermäßigt 139,90 € Wochenend-Ticket regulär 169,90 €

Pre- und Aftershow-Tickets:

Zu einem Festival gehören natürlich auch alle möglichen Partys vor und nach den Auftritten dazu. Am 18. Mai findet daher eine Pre-Party und am 20. Mai eine After-Show-Party statt. Wer mit dabei sein möchte, muss allerdings noch einmal extra bezahlen. Für das Vorzeigen eines Festivalbändchens gibt es nur einen kleinen Rabatt.

Ticket Preis Pre-Party-Ticket ermäßigt 5,00 € Pre-Party-Ticket regulär 8,00 € After-Show-Party ermäßigt 5,00 € After-Show-Party regulär 8,00 €

Camping-Tickets:

Campen ist auf Festivals leider nie so günstig wie in der freien Natur. Wer sich das echte Festival-Camping-Gefühl dennoch nicht nehmen lassen möchte, der muss beim Campus Festival in Konstanz ein passendes Ticket erwerben. Dasselbe gilt für diejenigen, die mit einem Wohnmobil oder einem PKW auf den Campingplatz möchten. Die Tickets gelten dabei immer für drei Tage (ab dem 18. Mai).

Ticket Preis Camping-Personen-Ticket 50,00 € Auto-Parking-Ticket 10,00 € Wohnmobil-Ticket 20,00 €

Soli-Ticket:

Die Preise für das Campus Festival in Konstanz sind nicht für jeden erschwinglich. Um auch diesen Menschen einen Zugang zum Festival zu ermöglichen, gibt es die Soli-Tickets. Diese können von anderen Gästen bezahlt werden und erlauben den Festival-Besuch auch Interessierten, die sich das Ticket eigentlich nicht leisten können. Um ein solches Soli-Ticket das Festival zu erhalten, muss man sich vorher anmelden. Dann besteht die Möglichkeit, dass ein Platz auf der Gästeliste bereit gehalten wird.